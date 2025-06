Mann in Benahavís gekidnappt und bei Málaga wieder freigelassen - Polizei steht vor einem Rätsel

María José Díaz Alcalá Málaga Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Eine Entführung, bei der ein Mann von Benahavís im Westen der Provinz Málaga bis Campanillas - ein Vorort der Stadt Málaga - gebracht und dort wieder feigelassen worden war, stellt die Polizei vor ein Rätsel. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag am späten Nachmittag. Das Opfer war in Begleitung einer Frau auf der Landstraße von Benahavís unterwegs, als ihm zwei Autos den Weg versperrten.

Daraufhin stiegen mehrere vermummte Personen aus den beiden Autos und zwangen den Mann mit vorgehaltener Pistole, in eines der Autos einzusteigen und fuhren los in Richtung Málaga. Unterwegs hielten sie einmal an, um den Mann in das andere Auto zu verfrachten und schlugen ihm dabei mit der Pistole ins Gesicht. Die Entführung dauerte nicht lange. In der Nähe des angeblichen Geisterhauses Cortijo Jurado in Campanillas ließen die Täter ihr Opfer unverhofft frei, nachdem sie ihm zuvor eine ordentliche Tracht Prügel verpasst hatten.

Das Opfer begann sodann, vorbeifahrende Autos um Hilfe zu rufen. Ein Autofahrer hielt an und rief den Notruf 112 an, welcher die Rettungssanitäter und die Nationalpolizei mobilisierte. Nicht bekannt ist, was mit der Frau geschehen war, die zum Zeitpunkt der Entführung im Auto des Opfers saß. Die Nationalpolizei übergab den Fall der Guardia Civil, die die Ermittlungen aufnahm.