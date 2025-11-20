Sur Deutsche

28-jähriger Nicolás seit zehn Tagen in Marbella vermisst

Das Ausbleiben von Nachrichten hat seine Familie veranlasst, aus Kolumbien anzureisen, um zu versuchen, den Jungen zu finden

Irene Quirante

Marbella

Donnerstag, 20. November 2025

Das Verschwinden eines 28-jährigen Mannes in Marbella hat zu einer Suchaktion geführt, um ihn ausfindig zu machen. Sein Name ist Nicolás und seine Familie und Freunde haben seit dem 10. November, als er zuletzt gesehen wurde, nichts mehr von ihm gehört. Seitdem sind die sozialen Netzwerke voll von Nachrichten von Bekannten und Familienmitgliedern, die versuchen, irgendeinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu finden.

Der junge Mann kolumbianischer Herkunft ist in Marbella gut bekannt, wo er bis zu seinem Verschwinden in einem Churro-Laden gearbeitet hat. Die Besorgnis über das Ausbleiben von Nachrichten hat seine Familie veranlasst, aus seinem Land nach Marbella zu reisen, in der Hoffnung, ihn zu finden.

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen (CNDES) hat eine Warnung herausgegeben, für den Fall, dass jemand etwas über seinen Verbleib weiß oder Hinweise geben kann. Laut Beschreibung ist Nicolás 1,65 Meter groß, wiegt zwischen 60 und 65 Kilo und hat eine normale Statur. Der junge Mann hat kurzes braunes Haar und mehrere Tätowierungen an beiden Armen.

Die Mithilfe der Öffentlichkeit kann in dieser Art von Fällen entscheidend sein. Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, oder Informationen hat, die helfen könnten, ihn zu finden, wenden Sie sich bitte an die Nationale Polizei unter 091, an die Notrufnummer 112 oder an die Vereinigung SOS Desaparecidos unter 868.28.67.26.

