Alphaville weckt Erinnerungen und überrascht Fans in der Marbella Arena

Die 1983 gegründete Popgruppe Alphaville machte am 13. Juni auf ihrer internationalen Tour zu ihrem 40-Jährigen Bestehen auch Station in Marbella mit einem Konzert in der Marbella Arena. In der ehemaligen Stierkampfarena von Puerto Banís begann mit der Formation um Sänger Marian Gold, die mit ihren Fans eine Zeitreise mit alten und neuen Songs unternahm, auch die Konzertsaison in diesem Sommer.

Mit 22 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify war 'Forever Young' 2024 weltweit auf Platz 9 der meistgespielten Songs auf TikTok, das Greatest Hits-Album führte die Charts an, und der Remix des Welterfolgs durch David Guetta, der zu einer viralen Sensation wurde, brachte der Band ihre Popularität zurück. Bis Marian Gold aber das Lied anstimmte, mussten die Fans fast bis zum Ende des Konzerts warten. Es war der emotionale Schlusspunkt eines Abends vor der Zugabe, bei dem auch 'Big in Japan' und 'Sounds like a Melody' sowie der Eröffnungssong 'The Jet Set' nicht fehlen durften.

Besonders emotional war der Moment, als Marian Gold seine Tochter Lily Becker auf die Bühne holte, und beide das rockige Stück 'Red Rose' anstimmten. Der Bandleader bedankte sich mehrfach beim Publikum für die 'großartige Unterstützung' der treuen Fans und Konzertbesucher in den letzten vier Jahrzehnten, ohne die die großen Erfolge nicht möglich gewesen wären.