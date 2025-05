Arbeiten für neue Bibliothek von San Pedro sollen im Juni beginnen

Die neue Bibliothek in San Pedro wird im alten Amphitheater des Parkes Jorge Lorenzo Tejada gebaut.

Die Bauarbeiten für die neue Bibliothek in San Pedro Alcántara sollen im Juni dieses Jahres beginnen. Als Dauer für die Bauarbeiten sind 18 Monate vorgesehen, die Kosten werden sich auf rund 3,4 Millionen Euro belaufen. Dies hat der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, bekannt gegeben. «Es handelt sich um ein dringend benötigtes und lang erwartetes Projekt, denn die derzeitige Bibliothek ist veraltet und nicht mehr an die heutigen Bedürfnisse angepasst», so der Bürgermeister.

Die neue Bibliothek wird im alten Amphitheater des Jorge-Lorenzo-Tejada-Parks eingerichtet und wird über zwei Stockwerke und eine Fläche von 1.300 Quadratmetern verfügen. «Die Idee ist, dass wir sie Anfang 2027 in Betrieb nehmen können», sagte der Bürgermeister.

«Die Initiative wird die städtebauliche Wiederbelebung des Gebiets ermöglichen, denn das Amphitheater wird nicht mehr genutzt und ist nachts ein Treffpunkt für Trinkgelage», sagte García.

Die neue Bibliotehek wird aus Beton errichtet, zwei Stockwerke mit großen Paroramafenster besitzen und barrierefrei sein. Neben den Lesesälen wird sie über Konferenzräume, einen speziellen Bereich für Kinder sowie über ein begehbares Dach verfügen.