Marbellas Haushalt für 2026 steigt um über elf Prozent auf 449 Millionen Euro

Der Haushalt der Stadtverwaltung von Marbella für das Jahr 2026 wird um knapp über elf Prozent auf 449 Millionen Euro steigen, das sind 45,8 Millionen mehr als in diesem Jahr. Der Haushaltsentwurf hat bereits den Ausschuss für Kommunalverwaltung passiert und wurde der Opposition vorgelegt. Nächste Woche kommt das Plenum zu einer außerordentlichen Sitzung und zur Genehmigung des Haushaltsplans zusammen, damit er am 1. Januar in Kraft treten kann.

Es handelt sich um ein mit «Vorsicht und Strenge» erstelltes Dokument, das auf einer Prognose des Wirtschaftswachstums beruht, die unter der von der spanischen Regierung am vergangenen Dienstag genehmigten Ausgabenobergrenze liegt und das Wachstum des Immobilienmarktes nicht berücksichtigt. Auf dieser Grundlage hat die Stadtverwaltung einen Fahrplan für das kommende Jahr erstellt, der nach den Worten von Bürgermeisterin Ángeles Muñoz «absolut sozial und investitionsorientiert« sein wird und in dem es eine «konstante Besteuerung» geben wird.

Die Boni werden mit einem wirtschaftlichen Aufwand von 18 Millionen Euro verbunden sein, die Investitionen werden 85 Millionen Euro erreichen.

Steuern und Abgaben bleiben unangetastet, mit der einzigen Ausnahme der Müllgebühr, die entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung, die Kosten für diese Dienstleistung auf die Bürger umzulegen, angepasst wird. Für den Geldbeutel der Bürger von Marbella bedeutet dies je nach Immobilientyp und Lage eine Erhöhung zwischen fünf Euro und 25 Euro, während die Gemeindekasse knapp fünf Millionen Euro zusätzlich einnehmen wird. Muñoz betonte, dass die gleichbleibenden Steuern mit der Beibehaltung der Boni einhergehen, was für die Stadtverwaltung eine Haushaltsbelastung von 18 Millionen Euro bedeutet, wenn man die Kosten für den kostenlosen Stadtverkehr (8 Millionen Euro) mitberücksichtigt.

Investitionsoffensive

Obwohl die Gehälter der rund 3.300 Gemeindebediensteten von Marbella bereits 43 Prozent der Ausgaben (197 Millionen Euro) verschlingen werden, will die Stadtverwaltung im Jahr 2026 bis zu 85 Millionen investieren, mehr als das Doppelte verglichen mit diesem Jahr (41,2 Millionen). Dies soll dank der Einnahmen aus städtischen Grundstücken im Zuge von Stadtentwicklungsmaßnahmen möglich werden und sich auf rund 67,8 Millionen Euro belaufen. Das sind 27 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.

Die Investitionen fließen in Projekte wie den Bau von mehr als 600 Parkplätzen, Sport- und Sozialeinrichtungen in der Jugendherberge Africa (8 der 12 Millionen Euro, die die Maßnahme kosten wird, sind im Haushalt 2026 enthalten), die Verschönerung der Mittelstreifen zwischen Puente Romano und dem Centro Forestal Suevo sowie zwischen dem Arco de Marbella und dem Kreisverkehr Manuel Aro (3,3 Millionen Euro), Pläne zur Erhaltung und Instandsetzung der Infrastrukturen in den Stadtvierteln (13,5 Millionen), die Instandhaltung der Strände (4), die Stadterneuerung zur wirtschaftlichen Reaktivierung von kleinen und mittleren Unternehmen (Pymes) in Marbella und San Pedro Alcántara (5), die Instandhaltung von Schulen (1,3), Sportanlagen (1,6) und die Pflege von Grünflächen (10 Millionen Euro).

Die Investitionen in den Sport belaufen sich auf 10 Millionen Euro, mehr als 4 Millionen sind für die Verbesserung der Kinderspielzonen und die Schaffung von schattigen Bereichen vorgesehen, fast 3 Millionen für die Musik- und Tanzschule.

Weitere Investitionen fließen in den Sport (10 Mio. Euro), die Musik- und Tanzschule (fast 3 Mio.), die Sanierung des Rathauses (3,6), die Verbesserung der Kinderspielplätze und die Schaffung von Schattenplätzen (mehr als 4), den San Pedro Clean Point (1,2), die Sanierung des Staudamms Las Medranas und andere Projekte.

Der Investitionsschub lässt Raum für eine Aufstockung des Jugendbudgets um 42 Prozent und des Sozialhaushalts um 18,5 Prozent, für die Digitalisierung der öffentlichen Dienste sowie für die Beibehaltung der Tourismusförderung und der Unterstützung für Handel und Hochschulen (UNED und UMA).