Einsatz vorgetäuscht: Untersuchungshaft für Polizist und Ex-Polizist wegen Raubüberfall in Málaga

Die Vorfälle ereigneten sich in einem Friseursalon im Paseo de los Tilos, wo die beiden einen Polizeieinsatz vortäuschten, um den Überfall zu verüben

María José Díaz Alcalá

Marbella

Freitag, 21. November 2025

Ein örtlicher Polizeibeamter aus Marbella und ein pensionierter Beamter derselben Einheit befinden sich in Untersuchungshaft, weil sie für einen bewaffneten Raubüberfall auf einen chinesischen Geschäftsmann verantwortlich sein sollen, den sie auch entführen und gewaltsam wegbringen wollten. Die Ereignisse fanden in einem Schönheitssalon im Paseo de los Tilos in der Stadt Málaga statt, wohin die Festgenommenen zusammen mit einer dritten festgenommenen Person ihrer Zielperson gefolgt waren, um den Raubüberfall auszuführen.

Die Ermittlungen der Überfallgruppe der Provinzpolizei von Málaga haben Licht in den Vorfall gebracht, der nun ein Jahr zurückliegt. Wie diese Zeitung damals berichtete, betraten die Räuber bewaffnet und vermummt das Lokal, wo sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben und so taten, als ob sie einen Einsatz durchführen würden.

Den Ermittlungen zufolge hatten sie einen GPS-Sender unter dem Fahrzeug des Geschäftsmannes angebracht und nutzten die Tatsache, dass er als Kunde in den Friseursalon gekommen war, um den Raub durchzuführen. Sie versuchten auch, den Mann gewaltsam zu ergreifen, was ihnen jedoch nicht gelang, da er sich heftig wehrte, bis ihm trotz mehrerer Schläge die Flucht gelang.

Die Festgenommenen, ein aktiver Beamter der örtlichen Polizei von Marbella und ein weiterer ehemaliger Polizist der derselben Einheit, entwendeten die Geldbörse, die das Opfer bei sich trug, mit 4.000 Euro in bar. Die drei Festgenommenen wurden per Gerichtsbeschluss in Untersuchungshaft genommen.

Die Operation, die unter dem Namen Sifu bekannt ist, führte zur Verhaftung der Verantwortlichen des gewalttätigen Raubüberfalls und zur Beschlagnahmung mehrerer Schusswaffen, Munition, Übertragungsgeräte, Polizeiabzeichenhalter und anderer Ausrüstungsgegenstände für die Strafverfolgung.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die Wohnungen der zwei Männer in Marbella durchsucht, wobei mehrere Kleidungsstücke, die sie mit dem Raub in Verbindung bringen, sowie Munition und Telefone beschlagnahmt wurden. Die meisten der beschlagnahmten Gegenstände wurden in einem Fahrzeug gefunden, das einer dritten Person gehörte, die nicht an dem Komplott beteiligt war, und das als Waffendepot genutzt wurde.

Im Kofferraum wurden drei Pistolen, Übertragungsgeräte, Fesseln und Polizeimarken gefunden. Das Auto gehörte einem Ausländer, der sich längere Zeit im Ausland aufhielt und seine Schlüssel vertrauensvoll bei seinem Nachbarn hinterließ, der sich als der in den Raubüberfall verwickelte Polizeibeamte herausstellte.

