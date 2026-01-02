Erstes Baby in der Provinz Málaga im Jahr 2026 heißt Sofía und wurde um 00.37 Uhr in Marbella geboren

Nuria Triguero Málaga Freitag, 2. Januar 2026 Teilen

Das erste Baby, das im Jahr 2026 in der Provinz Málaga geboren wurde, war ein Mädchen, Sofia, das um 00.37 Uhr am Donnerstag im Hospital Universitario Costa del Sol in Marbella zur Welt kam. Sofia wog 2,560 Kilogramm und war 47 Zentimeter groß. Sie ist das erste Kind des Paares Daniel und Carlota, die zum Zeitpunkt der Geburt mit Wehen zu kämpfen hatten, während sie mit einem alkoholfreien Getränk auf das neue Jahr anstießen.

Das erste Baby im Hospital de la Axarquía in Torre del Mar war ein Junge namens Asier, Sohn von Ainhoa und Alejandro, der um 00.47 Uhr geboren wurde. Er wog 2,120 Kilo und war 44 Zentimeter groß. Das erste Baby aus der Stadt Málaga musste etwas länger warten: Um 01.57 Uhr wurde Jesus, der Sohn von Luis und Barbara, im Hospital Materno Infantil mit einem Gewicht von 2,930 Kilogramm und einer Größe von 50 Zentimetern geboren.

Das erste Baby Andalusiens im neuen Jahr wurde um Mitternacht im Krankenhaus Juan Ramón Jiménez in Huelva geboren und wog 3.250 Gramm. Sie ist das Erstgeborene der Familie, die von ihren Eltern María José und Francisco Javier gegründet wurde, die in der Stadt Huelva leben.

Eine Trendwende bei der Geburtenrate?

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das Jahr 2025 mit mehr oder weniger Geburten als 2024 zu Ende gegangen ist. Die Geburtenrate ist in den letzten Jahren zurückgegangen, nicht nur in Málaga, sondern im ganzen Land. Die Anziehungskraft, die die Provinz auf die Bevölkerung ausübt, sorgt jedoch dafür, dass dieser Rückgang weniger ausgeprägt ist und sich der Trend sogar umkehren könnte. Nach den Geburtenschätzungen des Nationalen Instituts für Statistik wurden bis zum 31. Oktober 2025 in der Provinz 9.862 Babys geboren, das sind 122 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 auf die Welt kamen. Die Geburten von November und Dezember müssen noch gezählt werden, um zu wissen, ob das gerade zu Ende gegangene Jahr eine Trendwende bei der Geburtenrate in Málaga darstellt.

Nach Angaben der Junta de Andalucía wurden bis zum 30. November 36.562 Geburten in den öffentlichen Krankenhäusern Andalusiens betreut. Im gesamten Jahr 2024 lag die Zahl der Geburten in der öffentlichen Gesundheitsversorgung Andalusiens bei 48.045, verglichen mit 48.558 im Jahr 2023. Aufgeschlüsselt nach Provinzen verzeichnete Almeria zwischen Januar und November 2025 4.401 Geburten, Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464, Jaen 2.705, Málaga 6.646 und Sevilla 7.273. Im Jahr 2024 insgesamt zählte Almeria 5.949 Geburten, Cádiz 6.827, Córdoba 3.775, Granada 6.333, Huelva 3.217, Jaen 3.742, Málaga 8.589 und Sevilla 9.613.