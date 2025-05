Im Hospital Costa del Sol in Marbella fehlen mehr als 80 Krankenschwestern

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

«Das Pflegepersonal des Hospital Costa del Sol kann die Arbeitsbelastung nicht mehr bewältigen». Das sagen die Gewerkschaften und Fachleute, die sehen, wie sich die Situation zuspitzt und die berechnen, dass «es ein Defizit von etwa 80 Krankenschwestern in diesem Krankenhaus gibt, im Vergleich zu anderen Hospitälern in der Provinz Málaga, die an sich schon ein niedriges Verhältnis dieses Fachpersonals zur Anzahl der Patienten haben». «In diesem Krankenhaus gab es Fälle von Kollegen, die in den Nachtschichten jeweils bis zu 15 Patienten betreuten, d.h. die gesamte Etage», prangert der Generalsekretär der Gewerkschaft SATSE Málaga, Juan José Sánchez, an und fügt hinzu, dass «dieses Arbeitsvolumen nicht nur die Gesundheit der Angestellten, sondern auch die Qualität der Pflegeleistungen beeinträchtigt».

Ähnlich äußerte sich Cristina Rubiales, Leiterin der Unión Sindical Obrera (USO) im Krankenhaus: «Es gibt einen enormen Personalmangel in allen Bereichen. Selbst jetzt, mit der Erweiterung der Einrichtungen, ist es noch komplizierter, denn da es keine Pläne gibt, die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen, sind die Räume größer. Die Krankenschwestern müssen nun längere Wege zurücklegen, was kompliziert ist, vor allem, wenn sie sich um so viele Patienten kümmern müssen.»

So sagen die Betroffenen, dass sie nicht in der Lage sind, alle Aufgaben zu erledigen. «Es gibt Zeiten, in denen Behandlungen kompliziert sind, weil sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen oder sich die Einnahme bestimmter Medikamente verzögert. Die Situation ist stressig, und das Schlimmste ist, dass die Menschen das spüren», so ein Mitarbeiter gegenüber SUR.

«An einem Tag hatte ich einen Zusammenbruch», sagt ein Krankenpfleger, der sich aus diesem Grund krankschreiben lassen musste. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das Kollektiv auch beklagt, dass der Krankenstand nicht abgedeckt ist und viele Doppelschichten leisten müssen. Für den heutigen Donnerstag um 11.30 Uhr ist eine Kundgebung anberaumt, um die Gleichbehandlung des Personals im andalusischen Gesundheitssystem zu fordern.

Das Krankenhaus entgegnet, dass «der Personalbestand an den Pflegebedarf angepasst ist und regelmäßig analysiert wird, um ihn an die tägliche Aktivität und den möglichen Anstieg der Nachfrage anzupassen, der zum Beispiel in Zeiten hoher Frequentierung auftreten kann». Die Leitung des Hospitals fügt hinzu, dass «in den letzten zwei Jahren die Gesamtzahl der Mitarbeiter um 4,79 Prozent gestiegen ist, wobei das Pflegepersonal einen Zuwachs von 8,43 Prozent und das übrige nicht-medizinische Gesundheitspersonal einen Zuwachs von 6,31 Prozent erfahren habe.