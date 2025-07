Hotel Lima in Marbella feiert sein 60-jähriges Bestehen als Vier-Sterne-Hotel

María Albarral Marbella Dienstag, 8. April 2025 Compartir

Das Hotel Lima, das seit 60 Jahren mit der touristischen Entwicklung der Stadt Marbella Hand in Hand geht, feierte gestern sechs Jahrzehnte mit einer institutionellen Cocktail-Party. Das von Francisco Lima gegründete Hotel wird heute in dritter Generation von dieser bekannten Familie aus Marbella geführt. Obwohl es als Unterkunft für die ersten Touristen an der Costa del Sol begann, wurde es heute nach einer 2,6 Millionen Euro teuren Renovierung von zwei auf vier Sterne aufgewertet und verbessert damit das Angebot im historischen Zentrum von Marbella.

Die Feier verlief nicht ohne Emotionen. «Ich erinnere mich mit Wehmut an diesen Moment, denn vor 60 Jahren empfing ich die ersten Kunden in einem Jahr des Übergangs für Marbella. Wir haben uns von einem Fischer- und Bauerndorf in einem rasanten Tempo weiterentwickelt», sagte Juan Lima, Franciscos Sohn und einer der Veteranen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Hotel zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden ist.

Die Eigentümerin Celia Rodríguez Lima bedankte sich ihrerseits für «die Zeichen der Zuneigung, die wir aus allen Bereichen für dieses besondere Datum erhalten» und fügte hinzu, dass «wir immer versucht haben, es nicht nur zu einem Ort für Touristen zu machen, sondern auch für die Einwohner von Marbella, damit sie es genießen können, und ich denke, das ist uns gelungen».

An der Veranstaltung nahm auch der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, teil, der im Namen des Rathauses darauf hinwies, dass es sich um einen touristischen und kulturellen Bezugspunkt handelt, der Teil der Seele der Stadt ist und es geschafft hat, sich zu modernisieren und gleichzeitig seine Besonderheiten zu bewahren«, während er der Familie Lima für ihr Engagement für Marbella in diesen sechs Jahrzehnten dankte, in denen drei Generationen an der Spitze des Unternehmens gestanden haben und das Angebot an Qualität und Exzellenz garantiert haben».

Das Hotel Lima in Marbella ist auch einer der wertvollsten kulturellen Orte der Stadt. Zur Feier seines 60-jährigen Bestehens hat es ein besonderes Programm vorbereitet, das am 15. Mai mit einem Konzert von Soleá Morente und Antonio Arias seinen Höhepunkt findet.