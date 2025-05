Indien setzt auf Marbella für seine Luxushochzeiten

Hochzeiten aus Indien finden in der Regel in unserer Nebensaison mit einer großen Anzahl von Gästen statt.

Goldene Elefanten, Blumendekorationen, Lichtshows, Wasserfontänen, Haute Cuisine und eine Vielzahl von Details auf höchstem Niveau begleiten die Hochzeiten, die aus Indien nach Marbella kommen. Die ganzjährig milden Temperaturen und ein großes Freizeit- und Kulturangebot machen die Stadt zum Ziel all jener Wohlhabenden, die sich in einem zauberhaften und opulenten Rahmen das Ja-Wort geben möchten.

Vor einigen Tagen fand in Dubai der Arabian Travel Market statt, eine Tourismusmesse, auf der indische Reiseveranstalter ein besonderes Interesse an Marbella als «Hochzeitsziel» gezeigt und verschiedene Formeln für eine Zusammenarbeit vorgeschlagen haben. «Wir sind überrascht von der Anzahl der Fachleute, die an unseren Stand gekommen sind, um uns zu diesem Thema zu befragen», sagte die Direktorin des Unternehmens Turismo de Marbella, Laura De Arce, gegenüber der Zeitung SUR und wies darauf hin, dass «es sich um ein Segment handelt, das wir mit den indischen Reiseveranstaltern gemeinsam erforschen wollen, da es sich um Hochzeiten handelt, die normalerweise außerhalb unserer Hochsaison stattfinden und mehrere Tage Aufenthalt in der Stadt sowie eine große wirtschaftliche Auswirkung auf die Hotels und die lokalen Unternehmen mit sich bringen».

Die durchschnittliche indische Luxushochzeit in Marbella kostet etwa 500.000 Euro beträgt. Allerdings sind nach oben keine Grenzen gestzt, da es schon Hochzeiten für mehr als eine Million Euro mit 300 bis 500 Gästen in Fünf-Sterne-Hotels gab.

«Hochzeit am Zielort»

Marbella ist seit Jahren ein internationales Reiseziel für Hochzeiten aller Art, wobei Luxushochzeiten einen besonderen Stellenwert haben. «Unsere Hauptmärkte sind heute der amerikanische und britische. Wir haben aber auch viele Kunden aus dem Nahen Osten und natürlich aus Indien, nicht nur wegen ihrer Herkunft, sondern auch wegen ihres kulturellen Hintergrunds», sagte die Hochzeitsplanerin Sira Antequera, die kürzlich als einzige Spanierin am EWPC-Weltkongress für Luxushochzeiten in Ras al Khaimah teilgenommen hatte.

Das Segment der Hochzeiten in Marbella wächst weiter und sieht in dieser potenziellen Allianz mit Indien eine Möglichkeit, die lokale Wirtschaft durch dieses Modell den Tourismus in der Nebensaison anzukurbeln.