Instandsetzung der Straße zwischen San Pedro Alcántara schreitet voran: Arbeiten sind zu 90 Prozent abgeschlossen

Chus Heredia San Pedro Alcántara Donnerstag, 7. August 2025

Die Straße von San Pedro Alcántara nach Ronda, eine Schlüsselachse für die Verbindung zwischen der Costa del Sol und der Serranía de Ronda, wurde am 14. Juli teilweise für den Verkehr freigegeben. Bislang verlief die Wiedereröffnung ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Staus. Die Ampeln sind in Betrieb, während die Arbeiter auf der Straße sind. Die zweite Phase, die zur vollständigen Inbetriebnahme im Oktober führen wird, geht zügig voran. Die Instandsetzung der Straße, die während des Unwetters vom 8. März von einem schweren Erdrutsch betroffen war, kommt gut voran: Sie ist zu etwa 90 Prozent abgeschlossen, das Ende der Bauarbeiten wird im Oktober erwartet.

An den vom andalusischen Bauministerium durchgeführten Stabilisierungsarbeiten an der A-397 waren Experten für Geotechnik und spezielle vertikale Arbeiten beteiligt, da es sich um steiles, hartes Gestein und steile Hänge handelt.

Betonmauer soll verankert werden

Diese zweite Phase besteht aus der Verstärkung der Stabilität des Hangs und der Anbringung der endgültigen Verankerungen des Stahlnetzes gegen Steinschlag. In dieser Phase werden auch andere zusätzliche Stützmaßnahmen durchgeführt, wie die Verstärkung der Betonmauer und ein tieferes Verankerungssystem, das die Sicherheit erhöht und die bereits in der ersten Phase durchgeführten Maßnahmen zur Hangsicherung konsolidiert. Außerdem ist vorgesehen, die Betonmauer auch an ihrem oberen Teil zu verankern, um ihre Kippsicherheit zu erhöhen.

Die Arbeiten sind mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt und dienen der Behebung der durch den Sturm Jana verursachten Schäden an einem Viadukt und an der Fahrbahn. Sie umfassen die Beseitigung instabiler Felsen mit schweren Maschinen und vertikalen Arbeiten, den Einbau von Auffangmembranen und dynamischen Sieben sowie den Wiederaufbau der betroffenen Fahrbahn.