Straße zwischen San Pedro Alcántara und Ronda wieder für den Verkehr freigegeben

Chus Heredia San Pedro Alcántara Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Die andalusische Landesregierung hat am heutigen Montag die Straße von San Pedro Alántara nach Ronda, eine Hauptverkehrsader in der Provinz Málaga, nach viermonatigen Notfallarbeiten wieder geöffnet, nachdem diese nach einem Erdrutsch am 8. März gesperrt worden war. Auf dem Abschnitt, auf dem die Straße repariert werden musste, ist sie nur einspurig befahrbar, während die Instandsetzunsarbeiten fortgesetzt werden. Der Verkehr wird auf diesem Abschnitt durch Ampeln geregelt.

Bei den ersten Instandsetzungsarbeiten an der Strecke musste die ursprünglich geplante Investition von 3,7 Millionen auf 4,5 Millionen erhöht werden. Der Grund dafür ist, dass zusätzliche Risiken durch lockere Felsen entdeckt wurden, die weggesprengt werden mussten. «Das hohe Arbeitstempo mit Schichten von Montag bis Sonntag und sogar in der Nacht hat es ermöglicht, die Eröffnung der Verbindungsstraße zwischen Ronda und San Pedro Alcántara um eine Woche vorzuverlegen. Wir haben eine der Fahrspuren der Straße geöffnet, um einen alternativen, durch Ampeln geregelten Verkehr zu ermöglichen, während wir an der zweiten Phase der Arbeiten weiterarbeiten», sagte die andalusische Bauministerin Rocío Díaz.

Während die Straße gesperrt war, mussten Hunderte von Pendlern weite Umwege fahren. Die Nachricht von der Wiedereröffnung ist deshalb eine Erleichterung für Viele, unter anderem für die Bürgermeister der Gemeinden in der Zone.