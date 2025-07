Straße zwischen San Pedro Alcántara und Ronda soll am 14. Juli für den Verkehr freigegeben werden

Chus Heredia San Pedro Alcántara Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Am 14. Juli soll die seit vier Monaten gesperrte Straße zwischen San Pedro Alcántara und Ronda wieder für den Verkehr geöffnet werden. Der Verkehr soll vorerst nur über eine Fahrspur verlaufen, während die Reparaturarbeiten an den zweiten Fahrspur fortgesetzt und voraussichtlich im September abgeschlossen sein werden. Dies hat das andalusische Bauministerium am gestrigen Sonntag bekannt gegeben.

Wie SUR erfahren hat, handelt es sich um eine Teilöffnung, die es ermöglicht, eine Fahrspur auf der Straße freizugeben, eine Erleichterung für die Tausende von Autofahrern, die täglich diese Straße benutzen. In den letzten Monaten haben sich die Beschwerden der Bürgermeister der Region und die Besorgnis der Arbeitnehmer und Geschäftsleute über die schlechten Verkehrsverbindungen in Ronda und Umgebung verstärkt.

Am 8. März war ein großer Felsbrocken auf die Straße gestürzt. Dabei wurde nicht nur die A-397 schwer beschädigt. Der Erdrutsch verursachte auch schwere Schäden an einer Brücke und anderen Infrastrukturelementen.

Die jüngsten Arbeiten konzentrierten sich auf die Betonierung der Brücke, für die neue Träger in Werkstätten in der Region Ronda hergestellt wurden. Zuvor wurde die Verlegung der Balken in den vier Brückenfeldern abgeschlossen. Anschließend wurden die Vorplatten verlegt. In den nächsten Tagen stehen Arbeiten an der seitlichen Schutzplanke, der Fahrbahndecke, der Entwässerungskanäle und für die Beschilderung auf dem Programm.

Die andalusische Bauministerin Rocío Díaz hat sich persönlich verpflichtet, die Fristen zu verkürzen, um die Straße so schnell wie möglich wieder instand zu setzen, und ihr Ministerium hat es tatsächlich geschafft, aufs Gaspedal zu treten, indem sieben Tage pro Woche gearbeitet wurde, da anfangs August anvisiert war für die Wiedereröffnung der ersten Fahrspur. Die Gesamtkosten für die Reparaturarbeiten belaufen sich auf über 4,5 Millionen Euro.

Um die Straße instand zu setzen, mussten zunächst Maßnahmen ergriffen werden, um die Stabilität des Hanges zu gewährleisten. Die große anfängliche Herausforderung bestand darin, alle Felsen mit schweren Maschinen, manuellen Mitteln mit Spezialisten für vertikale Arbeiten und schließlich durch kontrollierte Sprenungen zu entfernen.