Der Fortbestand des Luchses in Spanien ist trotz der Zunahme seiner Population noch nicht gesichert

Die spektakuläre Erholung des Iberischen Luchses in den letzten Jahren mit dem starken Anwachsen seiner Population und der von ihm bewohnten Gebiete auf der Halbinsel sichert trotz der deutlichen Verbesserung seiner Situation, die dazu geführt hat, dass er seine Einstufung als kritisch vom Aussterben bedrohte Art hinter sich gelassen hat, vorerst nicht sein Überleben.

Dies geht aus einer Studie der Biologischen Station Doñana (EBD-CSIC) hervor, die aufzeigt, dass die Population des Luchses immer noch nicht ausreichend ist und dass mehr als tausend weibliche Tiere erforderlich wären, um den Fortbestand der Art zu gewährleisten. Diese Arbeit zeigt, dass die Voraussetzungen für eine langfristige genetische Überlebensfähigkeit der Luchspopulation noch nicht gegeben sind, da dies von der Vergrößerung der Anzahl und Größe der Teilpopulationen sowie von der Verbesserung der Verbindungen zwischen den von ihnen bewohnten Gebieten abhängt.

Daher unterstreicht die Studie die Herausforderung, die der genetische Faktor neben den zahlreichen anderen Bedrohungen darstellt, denen diese Raubkatze derzeit ausgesetzt ist, wie z. B. Überfahrenwerden, Rückgang der Kaninchen, Fragmentierung des Lebensraums und Klimawandel.

Dank des Wiederansiedlungs- und Erhaltungsprogramms hat sich die Population des iberischen Luchses in den letzten zehn Jahren positiv entwickelt: mit 1.668 wildlebenden Exemplaren im Vergleich zu weniger als 100 im Jahr 2002, als die Spezies kurz vor dem Aussterben stand. Zu dieser kritischen Zeit gab es nur noch zwei sehr isolierte Luchssubpopulationen, die in Doñana und der Sierra de Andújar lebten.

Der EBD-CSIC-Forscher José Antonio Godoy, Autor dieser Arbeit, weist darauf hin, dass «die Erholung einer Art nicht nur von der absoluten Zahl ihrer Populationen abhängt, sondern auch von einer minimalen genetischen Vierlfalt, um ihr Überleben zu gewährleisten». Die Vernetzung der aktuellen Populationen und ihre Kreuzung sind notwendig, um die Stärke der Art zu erhöhen, da die genetische Schwäche, die bisher durch die Isolation der Enklaven, in denen sie lebte, verursacht wurde, ein entscheidender Faktor für die Anfälligkeit dieser Katzenart war. In der Studie wird betont, dass die langfristige genetische Lebensfähigkeit des iberischen Luchses eine Vergrößerung der Teilpopulationen um mindestens 50 bis 200 Prozent erfordern würde, was eine Erhöhung der empfohlenen Anzahl auf 1.100 weibliche Tiere bedeuten würde.

Neue Populationszentren

Neben der Notwendigkeit, die Zahl der weiblichen Exemplare zu erhöhen, besteht eine weitere Bedingung in der Schaffung neuer Populationsgruppen, konkret werden bis zu acht neue Teilpopulationen benötigt.

Derzeit gibt es fünf, und im Rahmen des Life Lynxconnect-Projekts wird an neuen Wiederansiedlungen in der Sierra Arana in Granada und auch in Lorca (Provinz Murcia) gearbeitet, wobei die Studie dies nicht für ausreichend hält. In dem Bericht wird eingeräumt, dass es schwierig ist, diese Ziele mittelfristig zu erreichen, da die Schaffung neuer Teilpopulationen mit enormen Kosten verbunden ist und es nur wenige geeignete Gebiete mit einer ausreichenden Kaninchendichte gibt, die die Hauptbeute des Luchses darstellen. Dennoch breitet sich der iberische Luchs derzeit in einigen Lebensräumen aus, die ursprünglich nicht als optimal für die Art galten, so dass sich neue Möglichkeiten für Studien ergeben könnten.

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Wanderung dieser Tiere durch die Schaffung von Korridoren gefördert werden muss, um die Teilpopulationen miteinander zu verbinden und den genetischen Austausch von mindestens acht bis 15 Exemplaren pro Generation zu begünstigen.

Die jüngste Zählung des iberischen Luchses unterstreicht die spektakuläre Erholung des Bestandes des iberischen Luchses mit etwa 800 ausgewachsenen Exemplaren in Andalusien, eine Zahl, die mit Einrechnung der Jungtiere 2.000 Tiere übersteigt, und dies ohne die Präsenz der Raubkatze außerhalb der regionalen Grenze in den benachbarten Gebieten von Portugal, Extremadura und Castilla-La Mancha, zu denen sich bald die Region Murcia gesellen wird, zu berücksichtigen.

Die Regionalministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Catalina García, hob die großartige Arbeit und die Ergebnisse des Schutz- und Wiederansiedlungsprogramms hervor, die es der IUCN ermöglicht haben, die Änderung des Status des Iberischen Luchses offiziell anzuerkennen, der nun nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, sondern als gefährdete Art gilt. Ihrer Meinung nach «ist diese Veränderung von Bedeutung, da sie zeigt, dass die Luchspopulation eine lebensfähige Zahl erreicht hat, die das unmittelbare Risiko des Aussterbens verringert».

García hob die Maßnahmen hervor, die zur Erhaltung des Lebensraums der Luchse, zur Verringerung der Zahl der überfahrenen Tiere und zur Einbindung und Sensibilisierung der Gesellschaft durchgeführt wurden. Sie betonte jedoch, dass «wir wachsam bleiben müssen, weil der Luchsbestand immer noch gefährdet ist». Sie hob auch die Arbeit der Aufzuchtstation El Acebuche in Doñana hervor, die zusammen mit der Aufzuchtstation Olivilla in Jaén den Schlüssel zur Erholung der Art 20 Jahre nach den ersten Geburten darstellt.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden in diesem Zentrum insgesamt 291 Jungtiere in Gefangenschaft geboren. Diese Exemplare waren bedeutend für die Wiederansiedlung in neuen Gebieten außerhalb der Grenzen Andalusiens, mit der Freilassung von Exemplaren in Kastilien-La Mancha, Extremadura und Portugal, und nun ist geplant, sie auch in Murcia auszusiedeln.