Marbella: 710.000 Euro Durchschnittspreis für eine Immobilie und 1.600 Euro für die Miete

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Freitag, 21. November 2025 Teilen

Der durchschnittliche Verkaufspreis einer Immobilie in Marbella lag 2024 dank der Beliebtheit von Luxusimmobilien bei 711.138 Euro, wie aus dem Immobilienmarktbericht 2025 von Panorama Properties hervorgeht, der zu dem Schluss kommt, dass «Marbella offiziell nicht mehr die 'goldene Ausnahme' der Costa del Sol ist, sondern zu einer der europäischen Hauptstädte für Ultra-Luxusimmobilien geworden ist».

«Die Kehrseite des Erfolgs», so der Bericht, sei eine «strukturelle Krise» bei den Mieten mit einem Anstieg von 89 Prozent in sechs Jahren und einem «minimalen» Angebot, das «das Leben derjenigen erschwert, die arbeiten und die lokale Wirtschaft stützen». Die durchschnittliche Langzeitmiete ist von 848 Euro im Jahr 2019 auf 1.600 Euro in diesem Jahr gestiegen, obwohl der Anstieg in den exklusivsten Gegenden mit 11 Prozent geringer ausfiel.

«Marbella hat eine strukturelle Reife erreicht, die es in dieselbe Kategorie wie Reiseziele wie Miami oder Dubai stellt», aber «die große Herausforderung für die kommenden Jahre ist klar: die Gewährleistung von Mietwohnungen», fasst Christopher Clover, CEO von Panorama Properties und Autor des Berichts, zusammen. Die Preise «konkurrieren» bereits mit anderen Spitzenreitern unter den Luxusdestinationen in Europa, wie Saint-Tropez, der Hauptstadt der französischen Côte d'Azur, oder Gstaad in den Schweizer Alpen. Diese «neue Realität» wird laut dem Bericht durch das «überwältigende Gewicht» internationaler Käufer und «die massive Ankunft großer globaler Marken» in Form von 'Branded Residences' mit Häusern von Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Versace oder Karl Lagerfeld.

Der Anstieg geht weiter

Der Preis von 711.138 Euro pro Immobilie bei insgesamt 4.745 Verkäufen ist mehr als dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt (210.361 Euro). Nach Angaben des Statistikportals der Notare lag der tatsächliche Durchschnittspreis für Immobilienverkäufe in Marbella in den zwölf Monaten vor September 2025 bei 4.228 Euro pro Quadratmeter und erreichte zwischen Juli und September 4.509 Euro, was einem Anstieg von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und alles deutet darauf hin, dass der Anstieg weitergehen wird: Auf dem Immobilienportal Idealista liegt der Angebotspreis bereits bei über 5.150 Euro pro Quadratmeter, womit Marbella nach Ibiza und Madrid zum teuersten Markt Spaniens wird.

Die Preise schwanken zwischen 3.857 Euro pro Quadratmeter in Marbella Ost und 30.000 Euro in erster Strandlinie in Puente Romano, während einige renovierte oder neu gebaute Villen in Nueva Andalucía bis zu 14.000 Euro kosten und damit den Preisen in Saint-Tropez und Gstaad entsprechen. Dazwischen liegen einerseits die Goldene Meile und Nagüeles mit einem Durchschnittspreis von 5.753 Euro pro Quadratmeter und andererseits Nueva Andalucía und Puerto Banús mit 4.225 Euro.

Das Profil des Käufers ist eine 52-jährige Person (54 Prozent sind zwischen 41 und 60 Jahre alt), die ohne Hypothek kauft (weniger als 10 Prozent der Immobilien über 2 Millionen Euro werden von Banken finanziert) und Brite ist (63,1 Prozent der Immobilien gehen an Ausländer, wobei Briten 13,4 Prozent des Marktes ausmachen, gefolgt von Niederländern, Schweden, Deutschen und Polen).