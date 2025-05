In Marbella sind Immobilien an Golfplätzen 20 Prozent mehr wert als im Zentrum

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Golf ist der beste Verbündete für Luxusimmobilien. Dieselbe Immobilie in der Umgebung von Golfplätzen kostet 20 Prozent mehr als in einem anderen Teil der Stadt, wie z. B. im Zentrum, so die neuesten Daten der Portale Idealista und Fotocasa. Die Ruhe und die Sicherheit, die diese Gegenden bieten, schlagen sich in einem höheren Preis für den Kauf eines Hauses nieder. Und in Städten wie Marbella ist dieses Muster besonders deutlich zu beobachten. In Nueva Andalucía, wo sich mehrere der renommiertesten Golfplätze der Costa del Sol befinden, liegt der Durchschnittspreis bei 5.683 Euro pro Quadratmeter, im Vergleich zu 5.143 Euro pro Quadratmeter im Stadtzentrum.

Das Profil der Käufer, die sich für diese Art von Immobilien entscheiden, ist in der Regel sehr anspruchsvoll und legt immer mehr Wert auf die Lage, die Ausrichtung und die natürliche Umgebung. Nach den neuesten Daten des Registers machten ausländische Käufer im Jahr 2024 insgesamt 14,6 Prozent des nationalen Gesamtvolumens aus, mit einer deutlichen Konzentration in Gebieten wie der Costa del Sol. Dabei handelt es sich zumeist um nordeuropäische Bürger (Briten, Niederländer, Belgier, Deutsche), die einen Zweitwohnsitz für den Urlaub oder den Ruhestand suchen, abseits des Massentourismus und in einem Umfeld mit hohem Komfort.

Aber auch jüngere Käufer sind auf dem Vormarsch, die die Möglichkeit zur Telearbeit oder zur Selbstständigkeit haben und die ruhige, gut vernetzte Umgebungen schätzen, in denen Wohnen und Abschalten vereinbar sind.