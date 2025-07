Marbella verzeichnet die höchste durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Juni seit 2016

María Albarral Marbella Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Marbella hat sich im Juni erneut als eines der profitabelsten Reiseziele Europas erwiesen. Dies geht aus den Daten des Nationalen Instituts für Statistik (INE) hervor. Mit einer Hotelauslastung von 80,08 Prozent und einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3,95 Nächten, der höchsten seit 2016, wurden Rekordwerte sowohl beim durchschnittlichen Zimmerpreis als auch bei der Rentabilität erzielt. Im vergangenen Monat empfing die Gemeinde 68.630 Reisende, die insgesamt 270.796 Übernachtungen generierten. „Der Anstieg der durchschnittlichen Übernachtungsdauer bestätigt den Aufwärtstrend der Besuchertreue, insbesondere im Segment der hohen Kaufkraft«, erklärte Laura de Arce, Generaldirektorin für Tourismus im Rathaus von Marbella. Sie wies darauf hin, dass die Stadt im Juni einen Umsatz pro verfügbares Zimmer (RevPAR) von 214,08 Euro und einen durchschnittlichen Zimmerpreis (ADR) von 268,97 Euro erreicht hat, beides Rekordwerte für diesen Zeitraum.

Diese Zahlen bestätigen die solide Position Marbellas im Qualitätstourismus, trotz eines wettbewerbsintensiven Umfelds und Herausforderungen wie eingeschränkten Verbindungen oder der Unsicherheit kurzfristiger Buchungen. Der durchschnittliche Aufenthalt von fast vier Nächten sei ein sehr positives Zeichen für die Zufriedenheit der Besucher und die anhaltende Attraktivität des Reiseziels. Auch die Beschäftigung im Hotelgewerbe verzeichnete einen Anstieg. Im Juni waren 3.662 Personen in Beherbergungsbetrieben tätig, 240 mehr als im Vormonat. Diese Entwicklung des Marktes im Juni unterstreiche die Bedeutung des Tourismus als zentralen Wirtschaftsmotor der Gemeinde, betonte die Generaldirektorin.

„Die Stadt zieht weiterhin Gäste an, die Exzellenz, Exklusivität und ein differenziertes Angebot schätzen. Das spiegelt sich nicht nur in hohen Belegungsraten, sondern auch in einer starken Rentabilität wider, die Marbellas führende Rolle im Premiumtourismus des Mittelmeerraums bestätigt«, so de Arce. Die Marktentwicklung im Juni zeige eine konstant hohe Nachfrage und festige Marbellas Ruf als internationale Referenz, fügte sie hinzu.