Preise für neue Immobilienobjekte übertreffen die der Immobilienblase

Trotz des Mangels an Grundstücken werden in Marbella immer häufiger neue Wohnungen gebaut. Kräne erobern die Parzellen, um Wohnungen zu bauen, die laut einem aktuellen Bericht der Gutachterfirma Tinsa bereits die Preise der Immobilienblase von 2007 übertroffen haben. Das Portal Idealista listet derzeit 41 Bauprojekte in der Stadt auf, die zum Verkauf stehen und deren Preise zwischen 324.500 Euro und 8,2 Millionen Euro liegen.

Die Stadt ist damit neben Málaga, Benidorm und den Balearen der geografische Punkt, der die Zahlen des gtrößten Immobilienbooms in Spanien übertrifft. Die starke Nachfrage und das geringe Angebot haben die Zahlen in diesen Gebieten in die Höhe getrieben.

Tinsa weist darauf hin, dass der Preis für Neubauwohnungen seit 2021 bis 2024 nominal um 7,6 Prozent gestiegen ist und 2.528 Euro pro Quadratmeter erreicht. Im Vergleich dazu ist der Preis für Gebrauchtimmobilien im gleichen Zeitraum um 4 Prozent gestiegen und liegt bei 1.756 Euro pro Quadratmeter. Ohne Berücksichtigung der Inflation, ist der Wert neuer Wohnungen sogar um 4,7 Prozent gestiegen, während der Wert gebrauchter Wohnungen um 1,2 Prozent zugenommen hat.

Die Orte mit dem stärksten Wachstum im Vergleich zu 2023 befinden sich an der kantabrischen und mediterranen Küste sowie in den Gemeinden der Metropolregionen Madrid und Barcelona. Die Gebiete, die seit dem Tiefpunkt der Krise 2008 am stärksten zugelegt haben, konzentrieren sich vor allem auf die mediterranen Küstenorte und Inseln sowie auf einige Gemeinden in Madrid und Barcelona. Insbesondere Málaga, Benidorm, Marbella und Orihuela haben seit den Tiefstständen eine Aufwertung von mehr als 50 Prozent erfahren. In Marbella ist der Preis für Neubauten um 10,7 Prozent gestiegen, der Quadratmeterpreis liegt bei 4.130 Euro.

Weitere Faktoren

Es gibt viele Faktoren, die den Preis von Neubauwohnungen beeinflussen können. Vor einigen Tagen warnten die Bauunternehmer in Marbella vor den Problemen, die sie in diesem Sektor aufgrund des Mangels an Maurern und Arbeitern im Allgemeinen haben. Die Arbeitskräfte werden immer teurer und knapper, was zu Verzögerungen führt und den Preis des Endprodukts, nämlich der Immobilien, in die Höhe treibt.

Die Unternehmen warnten auch davor, dass die Rohstoffpreise seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine in die Höhe geschossen sind, was neben den hohen Grundstückspreisen ein weiterer Rückschlag ist.