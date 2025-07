20 Prozent des Sandes an Marbellas Stränden durch Unwetter weg

MARÍA ALBARRAL Dienstag, 18. März 2025 | Actualizado 31/03/2025 10:35h. Compartir

Die Regenfälle und der Sturm fordern an den Stränden von Marbella bereits ihren ersten Tribut. Nach Schätzungen der Stadtverwaltung sind etwa 20 Prozent des Sandes an der Küste verloren gegangen, und es sind zahlreiche Schäden an Infrastrukturen und Einrichtungen entstanden.

Stadtrat Diego López sagte vergangene Woche, dass «der Strand Fontanilla, an dem durch die Erosion etwa 10.000 Kubikmeter Sand verschwunden sind, der am stärksten betroffene ist».

«Vom Rathaus aus bewerten wir die Situation und prüfen dringende Maßnahmen zur Wiederherstellung unserer Küste», sagte López, der auch berichtete, dass «in Nueva Andalucía der Strand einen erheblichen Sandverlust erlitten hat, zu dem noch die Ankunft von invasiven Algen hinzukommt, die der Sturm selbst angeschwemmt hat».

In Bezug auf die Uferzone von La Venus sagte López, dass «es Abflüsse und eine erhebliche Verringerung der Oberfläche gibt». Auch in La Víbora und Las Adelfas «gab es Abflüsse und Sandverluste mit Schäden an den Strandzugängen». Schließlich berichtete der Stadtrat, dass der Sturm auch Schäden an den verschiedenen Einrichtungen am Strand verursacht hat, «die für Ostern in den zentralsten Orten der Stadt hergerichtet werden sollten, was die entsprechende Vorbereitung für den ersten Teil der Hochsaison Mitte April stark beeinträchtigt».

El Cable und Cabopino

Zu den Stränden, die besonders stark von dem Sturm betroffen sind, gehören auch El Cable und Cabopino. Die Pro-Wellenbrecher-Vereinigung prangerte vergangene Woche öffentlich den Zustand der Küstenlinie nach den Regenfällen an, insbesondere in diesen Gebieten. «Wir haben die Küstenbehörde gewarnt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für die Sandaufschüttungen war und noch weniger, den Sand von El Cable und Cabopino nach La Fontanilla zu bringen. Jetzt sind alle drei zerstört», sagte der Präsident der Organisation, Miguel Lima, und wies darauf hin, dass «Marbella die Strände ausgehen».

«Wir leben vom Tourismus und brauchen eine anständige Küstenlinie. Wir versuchen seit mehr als zehn Jahren, Wellenbrecher zu bekommen, aber man hört uns nicht zu», ergänzt Miguel Mitroti, ein Mitglied der Vereinigung.

Die Regierungsvertretung verteidigte ihrerseits erneut die Techniker der Küstenbehörde und versicherte, dass sie «nicht zulassen wird, dass die Erfahrung und die Fachkompetenz der öffentlichen Bediensteten ohne technisches oder berufliches Wissen in Frage gestellt wird», während sie gleichzeitig betonte, dass «dies eindeutig politische Spielereien sind».