Straße von San Pedro nach Ronda wird Anfang Oktober wieder vollständig geöffnet sein

Die Straße Ronda-San Pedro (A-397) wurde am 14. Juli teilweise für den Verkehr freigegeben, nachdem sie nach einem schweren Erdrutsch an einem Hang während der Regenfälle im vergangenen Winter und Frühjahr erneuert worden war.

Im Moment ist nur eine Fahrspur in Betrieb, die durch eine Ampel geregelt wird, die funktioniert, während die Arbeiter auf der Straße sind. Aber die zweite Phase, die vollständige Inbetriebnahme, steht bereits kurz bevor. Die andalsische Verkehrsministerin Rocío Díaz kündigte heute bei einem Besuch in Málaga an, dass die Straße Anfang Oktober wieder vollständig befahrbar sein wird. «Die Arbeiten sind komplex, wir sind auf viele Schwierigkeiten gestoßen, aber trotzdem gibt es ein fabelhaftes Team von Spezialisten, die daran arbeiten, dass wir die Straße so schnell wie möglich wieder öffnen können, denn wir wissen um die Bedeutung und Notwendigkeit für die Serranía de Ronda».

Die Ministerin wies auch darauf hin, dass die Ampeln, die Mitte Juli als Ausweichrouten eingerichtet wurden, «gut funktionieren und keine Staus verursacht haben». «Wir müssen für die Bemühungen des gesamten Teams dankbar sein, das ohne Unterbrechung an diesem Projekt arbeitet.