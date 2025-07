Umqualifizierung der Residencia Tiempo Libre für die Hotelnutzung wird eingeleitet

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Eine Änderung der Bodenklassifizierung zur Hotelnutzung und eine Vergrößerung der bebaubaren Fläche von 30.000 Quadratmeter gegenüber der derzeitigen bebauten Fläche von 24.000 Quadratmetern sind die beiden Hauptmerkmale des Abkommens, das die Stadtverwaltung von Marbella gerade mit der andalusischen Regionalregierung für die Studie zur Umgestaltung des Grundstücks der Residencia Tiempo Libre unterzeichnet hat. Diese Einrichtungen, die sich im Besitz der Regionalverwaltung befinden, werden in diesen städtebaulichen Prozess einbezogen und können anschließend für ihre neue Tätigkeit genutzt werden. Wie Andalusiens Wirtschaftsministerin Carolina España im vergangenen Jahr erklärte, «macht es keinen Sinn, dass die Landesregierung Ferienhäuser verwaltet», weshalb sie ankündigte, dass im Fall von Marbella «eine 75-jährige Konzession für eine Gebühr zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro vergeben wird». «Dies ist eines der Schmuckstücke der Provinz und eine Möglichkeit, die öffentlichen Gelder in der Stadt gut einzusetzen», fügte die Ministerin in ihrer öffentlichen Rede hinzu.

Während der Flächennutzungsplan entworfen wird, haben beide Verwaltungen diese Vereinbarung unterzeichnet, die einen jährlichen Begleitausschuss und die Einberufung desselben vorsieht, sobald eine der Parteien dies verlangt.

Die als Residencias Tiempo Libre bezeichneten Ferienheime in Andalusien erfüllten eine soziale Funktion, indem sie Arbeitnehmern sowie bestimmten Personengruppen wie Rentnern, Pensionären, Menschen mit Behinderungen oder Menschen über 65 Jahren einen Aufenthalt zu einem günstigen Preis anboten.

Die Einrichtungen stellten ihre Tätigkeit im Jahr 2023 ein, als die Regionalverwaltung beschloss, die sechs in diesem Bereich in Andalusien bestehenden Anlagen zu schließen. Nach der Schließung wurden die 321 Mitarbeiter auf andere Stellen innerhalb der Einrichtung versetzt. Einige dieser Einrichtungen wurden verkauft, andere, wie die in Marbella, sollen in Konzession gegeben werden.

Die Residencia Tiempo Libre der Stadt liegt direkt am Strand, genauer gesagt im Bezirk Las Chapas, und verfügt über ein privilegiertes Umfeld. Die Umwandlung in ein Privatunternehmen hat die Opposition auf den Plan gerufen, die sich weigert, die von der Landesregierung vorgeschlagene Nutzung zu akzeptieren. Die sozialistische Sprecherin im Rathaus von Marbella, Isabel Pérez, kritisierte «die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen». Das Problem des Zugangs zu einer Immobilie in Marbella ist derzeit das drängendste in der Stadt, aber kurzfristige Lösungen gibt es nicht. Aus diesem Grund hat Pérez vorgeschlagen, die Residenz Tiempo Libre in erschwinglichen Wohnraum umzuwandeln.

1962 eingeweiht

Das am 15. Juli 1962 eingeweihte Ferienheim in Marbella, das damals noch 'Ciudad Sindical de Educación y Descanso' hieß, nahm im ersten Jahr 200 Familien auf, mit dem Segen von Francisco Carrillo, dem Vikar der Diözese, und der Zustimmung von Erzpriester Rodrigo Bocanegra.

Heute ist der Komplex von einem üppigen Baumbestand umgeben, der seit 2006 in den Gesamtkatalog des historischen andalusischen Erbes aufgenommen wurde. Die Erbauer ließen sich auch von den großen Erfolgen der andalusischen Volksarchitektur inspirieren, mit ihren weiß gekalkten, geschwungenen Mauern und einem eigenen Stil, der die natürliche Umgebung respektiert.