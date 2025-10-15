Verantwortlicher für den Mord an dem Rapper in Marbella unternimmt Fluchtversuch aus dem Gefängnis

Irene Quirante Alhaurín de la Torre Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Die Woche begann besonders turbulent im Gefängnis von Alhaurín el Grande, wo man vermutet, dass zwei Häftlinge am Dienstag versucht haben, aus ihren Zellen auszubrechen. Bei einem von ihnen handelt es sich um den Mann, der am 3. Oktober wegen der Erschießung eines schwedischen Rappers in Marbella festgenommen wurde.

Offenbar teilten sich die beiden eine Zelle in Modul 2. Als die Beamten die Zelle am Morgen von innen untersuchten, stellten sie fest, dass ein Gitter des Fensters an einem Ende abgerissen worden war. «Wir glauben, dass es herausgetreten oder ein stumpfer Gegenstand benutzt worden sein könnte», so die gleichen Quellen.

Der Hauptverdacht ist, dass beide, wie auch die Gefängnisgewerkschaft CSIF anprangerte, einen Fluchtversuch unternahmen, der durch das Eingreifen der Justizvollzugsbeamten vereitelt wurde.