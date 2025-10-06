Mord an Rapper in Marbella ist möglicherweise auf «interne Konflikte» zwischen schwedischen Banden zurückzuführen

Juan Cano Marbella Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Die Hinrichtung von Hamza Karimi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hamko, am helllichten Tag auf einer zentralen Allee in Marbella könnte auf «interne Konflikte» zwischen schwedischen Banden zurückzuführen sein, die einen Teil ihrer Aktivitäten an die Costa del Sol verlegt haben.

Die Ermittlungen der Nationapolizei unter der Leitung der Einheit für Drogen und Organisierte Kriminalität (Udyco) versuchen zu klären, welche Rolle Karimi in diesem Rätsel gespielt hat und vor allem, was ihn zur Zielscheibe einer Abrechnung gemacht hat.

Laut Quellen, die dem Fall nahe stehen, wurde Karimi bisher weder in Spanien noch in Schweden offiziell mit anderen konkreten Abrechnungen in Verbindung gebracht, abgesehen von der Abrechnung, die ihn am Freitag um 14.31 Uhr in der Avenida José Banús das Leben kostete.

Schwedische Medien berichteten jedoch in den letzten Stunden, dass Karimi im Jahr 2020 wegen versuchten Mordes an einem 14-jährigen Jungen verurteilt worden sei, wobei jedoch keine weiteren Einzelheiten über den Kontext des Mordes bekannt gegeben wurden.

Sicher ist, dass die in dem nordischen Land durchgeführten Ermittlungen den Rapper in das «Umfeld» des schwedischen organisierten Verbrechens gestellt haben, wo mehrere rivalisierende Banden mit Sitz in Stockholm in zahlreiche Abrechnungen in ihrem Kampf um ihr Territorien und die Kontrolle des Drogenhandels verwickelt waren.

In einigen Medienberichten wird behauptet, dass Karimi, der gerade zu einem Urlaub in Marbella angekommen war, «bedroht» wurde. Die befragten Quellen wiesen darauf hin, dass diese Drohungen, wenn sie denn wahr wären, nicht das Niveau erreicht hätten, das ihn veranlasst hätte, um Schutz zu bitten.

Der Vorfall bestätigt auch eine Tatsache, die den staatlichen Sicherheitskräften Sorgen bereitet: die wachsende Präsenz der nordischen organisierten Kriminalität an der Costa del Sol. Einige dieser Banden haben einen Teil ihrer Aktivitäten nach Spanien verlagert, insbesondere nach Marbella und Fuengirola, wo sie sich mit Netzen für Drogenhandel, Waffenhandel und Geldwäsche vermischen, so die befragten Quellen.

Karimi war in Schweden ein bekannter Rapper in der Gangsta-Rap-Szene, obwohl er nicht so populär wurde wie sein Freund Einar, den kurioserweise das gleiche Schicksal ereilte. Einar wurde im Oktober 2021 in einer schwedischen Stadt niedergeschossen. Er war 19 Jahre alt.