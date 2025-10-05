Fuengirola feiert sein Fest zu Ehren der Virgen del Rosario

Beatrice Lavalle Fuengirola Sonntag, 5. Oktober 2025 Teilen

Mit der Festansprache, die am 6. Oktober um 21.30 Uhr vor der Fassade des Palacio de la Paz stattfindet, wird die Feria del Rosario offiziell eröffnet. Am 7. Oktober, der in Fuengirola Feiertag ist, wird um 10 Uhr in der Kirche del Rosario eine Flamenco-Messe veranstaltet und im Anschluss findet die Prozession der Schutzheiigen statt. Um 22 Uhr wird im Palacio de la Paz ein Flamenco-Festival mit María Toledo, Rafael de Utrera, Juan Ramos und anderen Künstlern geboten. Im Palacio de la Paz finden auch die restlichen Großveranstaltungen des Festes statt. Am 9.Oktober ist die Show 'Mujeres por Sevillanas' zu sehen, am 10. Oktober wird eine 'Noche de Humor' mit verschiedenen Monologkünstlern geboten und am 11. Oktober tritt die Pop-Band Café Quijano auf (Beginn jeweils um 22 Uhr, die Eintrittskarten kosten 10 und 15 Euro und sind am Informationspunkt im Einkaufszentrum Miramar und auf https://entradas.fuengirola.es/ erhältlich). Am 12. Oktober, dem Día de la Hispanidad, der in ganz Spanien Feiertag ist, findet um 11 Uhr eine Messe zur Ehren der Virgen del Pilar statt. Um 22 Uhr wird zudem eine Veranstaltung für Jugendliche mit Spok Sponha und Space Surimi geboten (Eintritt 5 Euro).

Das vollständige Programm ist auf www.fuengirola.es zu finden.