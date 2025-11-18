KI hat Stimme von Spaniens berühmtesten Dichter García Lorca rekonstruiert

JOSÉ ENRIQUE CABRERO Granada Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Es war am 18. oder 19. August 1936, und es geschah in Víznar. Oder in Alfacar. Oder vielleicht auch in keinem der beiden Orte – wer weiß das schon. Was wir wissen, ist, dass ein Schuss fiel. Ein schrecklicher, grausamer Knall. Und Federico starb. Sie haben ihn getötet. Was waren die letzten Worte von Federico García Lorca? Hat jemand sie gehört? Niemand weiß es. Tatsächlich erinnert sich niemand an seine Stimme. Eine Stimme, die in Granada, Madrid, Buenos Aires und New York Ovationen erhielt. Eine Stimme, die die Welt für immer veränderte. Und doch existiert sie nicht. Sie ist nicht da. Es gibt keine einzige Aufnahme seiner Stimme – oder wir haben sie einfach noch nicht gefunden. Finden Sie das nicht ein schwieriges, schmerzhaftes und gleichzeitig wunderbares Thema?

Vom 10. bis 12. November fand im Kongresszentrum von Granada der Kongress 'Talking About Artificial Intelligence (TAI)' statt. Er brachte Experten der Universität Granada zusammen, die mit dem, was wir wissen, und dem, was wir uns vorstellen können, eine Zeitreise begannen.

Zunächst zur Literatur. Ana Gallego Cuiñas, Professorin für lateinamerikanische Literatur und Dekanin der Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften der UGR, referierte über die Lücke, die Lorcas fehlende Stimme hinterlässt. «Die Stimme verdichtet diese Spannung zwischen dem Vergänglichen und dem Beständigen: Sie erklingt, verschwindet, hinterlässt aber Spuren, Nachhall, Bilder. Im Falle von Lorca ist seine klangliche Abwesenheit eine beredte Leere.» Wenn seine Stimme irgendwo zu finden wäre, dann im Archiv 'Voces de Poetas Españoles' (Stimmen spanischer Dichter) der UGR, das von der Forscherin Valentina Colonna geleitet wird. «Nein, ich fürchte, er ist nicht dabei», lächelte Colonna melancholisch und erklärte, dass sie in den letzten zwei Jahren etwa fünfzig spanische Dichter aufgenommen haben, die Gedichte von Lorca vortragen. «Federico ist der große Abwesende in diesem Archiv. Ihm eine chorale Stimme zu geben, war unsere Art, diese Leere zu füllen.»

Andrés Soria, Professor für spanische Literatur an der Universität Granada und einer der weltweit führenden García-Lorca-Experten, beschrieb, was wir über die Stimme des Dichters wissen: von einer Beschreibung des Architekten Luis de la Casa, einem engen Freund Federico García Lorcas, über die Erinnerungen von Tica Fernández Montesinos, der Nichte des Dichters, bis hin zur Stimme seines Bruders Francisco García Lorca, von der es Aufnahmen gibt. Könnte diese Information als Anleitung für eine KI dienen, um die 'andere Stimme' Lorcas zu erschaffen?

Wir begeben uns zur Fakultät für Informatik der Universität Granada. Dort leitet die Ingenieurin Zoraida Callejas einen Lehrstuhl der spanischen Rundfunk- und Fernsehanstalt RTVE, der sich mit der Identifizierung gefälschter Stimmen befasst. Könnten Sie den umgekehrten Weg gehen? «Ja, wir könnten auf der Grundlage unseres Wissens eine synthetische Stimme erzeugen.» Callejas bat José Andrés González, einen Experten für KI-Technologie im Bereich Stimmen, eine solche für Lorca zu entwickeln. So entstand eine Stimme, die das Produkt reiner Fantasie ist. Eine Stimme, die ein Gedicht von Gerardo Diego vorlas, das von der verlorenen Stimme Lorcas handelt. Eine Stimme, die auch das Ergebnis der enormen, interdisziplinären Arbeit ist, die an der Universität Granada geleistet wird.