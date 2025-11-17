Frank Rebajes, ein international bekannter Künstler, den Málaga dem Vergessen preisgab

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Montag, 17. November 2025 | Aktualisiert 16:24h. Teilen

Jedes Wochenende ging er zu Tiffany's. Nicht zu dem berühmten Juweliergeschäft auf der Fifth Avenue in New York, das Audrey Hepburn berühmt gemacht hat, sondern zu der nicht weniger legendären Diskothek in Torremolinos. Zuvor nutzte er jedoch die Gelegenheit, um sich andere Juwelen anzusehen, die der Künstler Frank Rebajes in der Calle San Miguel ausstellte. Moderne und bahnbrechende Schmiedearbeiten, die im Schaufenster zu sehen waren und zwischen denen zwei weiße Katzen mit choreografiert wirkenden Schritten umherstreiften, ohne die wertvollen Werke zu berühren. Broschen, Anhänger und Halsketten aus Kupfer, die ihr Schöpfer von eben dieser Fifth Avenue mitgebracht hatte. Dort hatte er sein Geschäft mit Atelier, das so illustre Kunden wie Jackson Pollock und Peggy Guggenheim besuchten. Eines Nachmittags rauchte Frank vor seinem Laden, als er den jungen Mann, den er schon öfter dort herumschleichen gesehen hatte, hereinbat.

Der Besucher hatte kein Geld und kaufte nichts, aber der aus der Dominikanischen Republik und Spanien stammende US-amerikanische Künstler und Juwelier öffnete ihm die Türen seines Ateliers. Dieses Refugium, in das er vor dem Erfolg geflohen war und in das nur wenige Zutritt fanden. Eine Geste, die ihm nun dieser junge , inzwischen in die Jahre gekommene, Mann, der Künstler und Sammler Diego Santos, zurückgegeben hat. Er kuratiert im Mucac La Coracha (Paseo de Reding 1) die Ausstellung 'Del Óvulo al origen. Un viaje a la inversa', die diesen Künstler würdigt, der sein exklusivstes Werk Málaga schenkte, wo es seit mehr als 35 Jahren in einem Lagerraum aufbewahrt und vergessen wurde.

«Die Stadtverwaltung verfügt über eine bedeutende Sammlung von ihm mit mehr als 200 Werken, und irgendwie müsste man diese zur Geltung bringen, denn jedes Museum der Welt würde alles dafür geben, diese Werke zu besitzen, da Frank auf einer Stufe mit den größten Künstlern steht», erklärte Diego Santos selbst bei der Präsentation der ersten Ausstellung, die seit der Schenkung von Rebajes (1907, Puerto Plata -1990, Boston) an Málaga im Jahr 1988 veranstaltet wird. Damals wurden die mehr als 60 Skulpturen, die er der Stadt überlassen hat, in die Bestände der Casa natal de Picasso Picasso aufgenommen. Im Mittelpunkt dieser Sammlung stehen die Skulpturen der Serie 'Óvulo', die in dieser Ausstellung mit Schmuckstücken aus der amerikanischen Schaffensphase des dominikanischen Designers und Künstlers, Sohn spanischer Einwanderer, aus der persönlichen Sammlung des Kurators selbst kombiniert werden. Daher auch der Titel 'Del Óvulo al origen', da sie von seiner letzten Produktion, die in Málaga verblieb, ausgeht, um den Weg zurück zu seinem Erfolg als Juwelier auf der Fifth Avenue in New York zu beschreiten. «Das Stück, das am schwersten zu finden und zu kaufen war, ist diese Antilope», erklärte Santos und zeigte auf eine wunderschöne Brosche in Form dieses Tieres.

Er verrät nicht, was er für dieses Schmuckstück von Rebajes bezahlt hat, der in seiner Werkstatt im Big Apple bis zu hundert Goldschmiede für sich arbeiten ließ. Dort profilierte er sich als Pionier in der Verwendung von Kupfer in den USA und in der Einführung avantgardistischer Elemente im Schmuckdesign. Ein Triumph, vor dem er schließlich floh, um in Torremolinos Zuflucht zu suchen. «Er kam aus New York, weil er des Erfolgs überdrüssig war. Er begann ganz arm und konnte ein kleines Geschäft aufmachen, das ihm schnell zu Ansehen und zur Fifth Avenue mit einer spektakulären Kundschaft verhalf, weil sein Juweliergeschäft das modernste und innovativste der Stadt war», betonte Diego Santos und fügte hinzu, dass er das Geschäft an seinen Partner verkaufte und «nach Torremolinos kam, auf der Suche nach Freude und einer anderen Art zu leben. Er eröffnete sein Geschäft und verwandelte seine Werkstatt in einen Tempel, einen geheimen Ort, zu dem nur sehr wenige Zugang hatten».

In diesem Atelier, das nach «Salpeter und rostigem Metall» roch, schuf er über mehrere Jahrzehnte hinweg sein komplexestes und bedeutendstes Werk, die Skulpturen der Serie 'Óvulo'. «In New York wird das Einfache zum Wesentlichen, und seine Schmuckstücke sprechen mit eigener Stimme, inspiriert vom Kubismus, Surrealismus oder Dadaismus, während in der Zeit von Torremolinos der intimere und philosophischere Rebajes mit seinem rätselhaftesten Werk entsteht», erklärte der Kurator, der versicherte, dass jede Skulptur zu einem «Labyrinth», zu einem «taktilen Gedicht, einer Meditation in Form von Metall» wird. Eine Reise durch das Universum des Künstlers, die die Ausstellung mit einer Nachbildung eines Zimmers aus dem Torremolinos der 1970er Jahre und neun Aquarellen von Diego Santos, inspiriert von den Werken seiner eigenen Sammlung, vervollständigt.

Santos betonte, dass das bahnbrechende Werk von Frank Rebajes Teil der Sammlung des Metropolitan Museum (MET) und des Brooklyn Museum in New York ist, und wünscht sich in Anwesenheit des Bürgermeisters von Málaga, Francisco de la Torre, und des Direktors der städtischen Museen, Luis Lafuente, dass die Stadtverwaltung das Werk Rebajes dauerhaft ausstellen sollte. Gleichzeitig erinnerte er an ein altes Projekt, das er gemeinsam mit der Galeristin Tecla Lumbreras hatte: «Ich wünschte, in Málaga würde ein 'Museo del Relax', ein dem im Torremolinos der 1960er bis 80er Jahre dominanter Stil gewidmetes Museum, geschaffen, um zu zeigen, dass die Costa del Sol eine Vorreiterrolle im Tourismus dieses Landes gespielt hat, und Rebajes, Hemingway, Cocteau und Ana de Pombo müssen Teil dieses Museums sein».

Santos erinnerte daran, dass Frank Rebajes zwei Jahre vor seinem tragischen Tod sein Werk Torremolinos schenkte, das damals noch zu Málaga gehörte. Und ohne es zu wollen, erzählte er schließlich vom traurigen Abschied des Bildhauers, Juweliers und Goldschmieds. «Seine Frau (Pauline Schwartz) starb 1989 nach fünfjähriger Alzheimer-Erkrankung. Frank kam über diesen Verlust nicht hinweg und beging 1990 nach einem Vortrag in Boston Selbstmord», erzählt er und fügt hinzu, dass er selbst beim Abschied originell und avantgardistisch war. «Seine Freunde Diego Moya und Enrique Brinkmann erzählten mir, dass er das Gift aus Málaga in einem Ring mitgenommen hatte», berichtete er über das Zyanid, das er zum Oxidieren seiner Skulpturen verwendete und das er auch benutzte, um seinem Leben ein Ende zu setzen. «Der Tod ist ein Teil des Lebens und war sein Ausweg, aber hier haben wir sein lebendiges und lichtvolles Werk», schloss der Kurator in Erinnerung an einen vergessenen Künstler, dessen Werk auch 35 Jahre nach seinem Tod noch radikal modern ist.