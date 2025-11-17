Weihnachtsbelechtung von Torrox komplett eingeschaltet

SDA Torrox Montag, 17. November 2025 Teilen

„Es lebe Weihnachten und es lebe Torrox«. Mit diesen Worten des Bürgermeisters Óscar Medina auf der Plaza de la Constitución wurde am vergangenen Freitag die kunstvolle Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Gemeinde offiziell eingeweiht. Die Stadtverwaltung hat Lichterketten mit einer Länge von mehr als 20 Kilometern im Gemeindegebiet mit einer Million LED-Lichtern installiert. „Das Ziel ist es, dass wir alle so lange wie möglich mit unserer Familie und unseren Lieben diese besinnliche Zeit genießen können«, erklärte Medina.

Vor dem Einschalten der Beleuchtung fanden verschiedene Auftritte aller Chöre der Gemeinde statt, und es konnten geröstete Kastanien probiert werden, bevor der Regen einsetzte. Auf der Plaza de la Constitución selbst wurde einer der vier riesigen Weihnachtsbäume aufgestellt, die sowohl das Innere als auch die Küste von Torrox schmücken. Darüber hinaus befinden sich an verschiedenen Stellen 20 Leuchtfiguren, 11 beleuchtete Fotopunkte und bis zu 10 dreidimensionale Krippenfiguren, ebenfalls mit Weihnachtsbeleuchtung.

Außerdem sind derzeit sieben riesige „Feliz Navidad»-Schilder zu sehen, wenn man durch Torrox, Torrox Costa oder El Morche fährt. Die Stadtverwaltung hat außerdem fast hundert Weihnachtsbögen und rund 300 Motive an Straßenlaternen angebracht und etwa 50 Palmen mit Lichtern geschmückt.

Die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt somit an verschiedenen Orten der Gemeinde, wie der Plaza de la Constitución, der Plaza de San Roque, der Strandpromenade von Ferrara, der Strandpromenade von El Morche, der Avenida de Andalucía (ehemalige Straße N340), La Almedina, El Peñoncillo, Calaceite, Torrox Park, Venta Espinosa, Avenida del Mediterráneo, El Pontil, Plaza de La Calaceite, Torrox Park, Venta Espinosa, Avenida del Mediterráneo, El Pontil, Plaza de La Amistad, Los Llanos, Generación del 27, Calle Almedina, Avenida de Cómpeta, Plaza de La Concordia, Las Protegidas und vielen anderen Orten.