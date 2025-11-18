Higuerón kauft Marbella Golf und eröffnet zusammen mit Hilton ein Waldorf Astoria

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Das Unternehmen Higuerón Developments aus Fuengirola hat den Erwerb des Marbella Golf Country Club und die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Hilton bekannt gegeben, die die Eröffnung des ersten Hotels des Hotelriesen in Spanien unter seiner Marke Waldorf Astoria zur Folge haben wird.

Der Kauf führt zur Gründung des Higuerón Marbella Golf Resort, ein Name, der «den Beginn einer neuen Ära für eine der bedeutendsten Golfanlagen in Marbella und für das Unternehmen selbst bedeutet, das damit seine Expansion mit einem zweiten Referenzresort in Südeuropa festigt», so Higuerón Developments, das über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Hotellerie, Immobilien und Luxuseinrichtungen verfügt.

Das neue Resort, so versichert das Unternehmen aus Fuengirola, werde «unter einer ganzheitlichen Vision entstehen, die Unterkunft, Wellness, Sport und Exklusivität vereint», ganz im Sinne seines Flaggschiffs, dem Higuerón Gran Málaga Resort.

Der Komplex wird in Higuerón Marbella Golf Resort umbenannt und beherbergt das erste Waldorf Astoria Spaniens

Die neuen Eigentümer unterzeichneten am 5. November in New York die Vereinbarung mit Christopher J. Nassetta, Präsident und CEO von Hilton. Im legendären Waldorf Astoria Hotel an der Park Avenue, der Allee, die Manhattan von Norden nach Süden durchquert, wurde die Allianz offiziell vorgestellt, fast zeitgleich mit der Wiedereröffnung des Hotels nach einer Renovierung. Es ist nicht das erste Mal, dass beide Seiten eine Vereinbarung getroffen haben, wie das Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton in Fuengirola beweist.

Golfplatz wird umgestaltet

Die Entstehung des Marbella Golf geht auf eine Idee von Robert Naify zurück, der in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Idee hatte, einen exklusiven Golfclub in Marbella zu gründen. Um diese Idee zu verwirklichen, holte er sich den legendären Architekten Robert Trent Jones Senior an Bord, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Golfsports. Trent Jones Sr. war für den ursprünglichen Entwurf des Platzes verantwortlich und brachte seinen charakteristischen technischen und eleganten Stil ein. Unter seiner Leitung nahm das Projekt bis zur Eröffnung 1994 Gestalt an.

Trotz einiger späterer Änderungen behält der Platz die Essenz des ursprünglichen Designs von Trent Jones Sr. bei, aber Higuerón Developments hat auch bekannt gegeben, dass es gemeinsam mit Robert Trent Jones Jr. an einer «Neugestaltung arbeitet, die den Platz unter einem zeitgenössischen Blickwinkel neu interpretieren wird» und «die Landschaft respektiert und der Philosophie des Spiels treu bleibt, die seinen Schöpfer geprägt hat».

Das Unternehmen aus Fuengirola versichert, dass das Higuerón Marbella Golf Resort «eine Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Innovation» darstellt. Es handle sich um «eine neue Geschichte, die auf dem Erbe eines der emblematischsten Golfplätze Marbellas beginnt und auf einen Horizont blickt, an dem Luxus, Nachhaltigkeit und Exzellenz die Hauptrolle spielen werden».