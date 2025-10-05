Der in Marbella ermordete junge Mann war ein schwedischer Rapper

Juan Cano Marbella Sonntag, 5. Oktober 2025 Teilen

Sein Name war Hamza Karimi, aber sein Künstlername war Hamko. Der 25-jährige, der am Freitag auf einer Terrasse in Marbellas Ortsteil Puerto Banús ermordet wurde, war ein schwedischer Rapper. Die Nationalpolizei untersucht seine Beziehungen zum organisierten Verbrechen und geht davon aus, dass er im Rahmen einer neuen Abrechnung in der Provinz hingerichtet wurde.

Eine der Überwachungskameras des Lokals, in dem er sich aufhielt, in der Avenida José Banús, zeichnete den fast vollständigen Ablauf des Verbrechens auf. Es geschah um genau 14.31 Uhr. Karimi, in Shorts und Hemd, rauchte und telefonierte lässig, während er von einer Seite der Terrasse zur anderen ging, die glücklicherweise leer war.

Die Videoüberwachung des Geländes zeichnete auf, wie der Mörder, der ein schwarzes Hemd, eine Mütze und braune Shorts trug, von der anderen Straßenseite aus völlig unauffällig die Straße überquerte und dabei so tat, als würde er ebenfalls mit seinem Handy telefonieren, um keinen Verdacht zu erregen. Als er Karimi erreichte, ging er hinter einigen geparkten Autos herum, um sich ihm zu nähern, ohne ihm Raum für eine Reaktion zu lassen.

Mit eisiger Kälte zog der Täter eine Pistole aus einem Schultergurt auf dem Rücken und richtete sie direkt auf den jungen Schweden, der erst in diesem Moment das Manöver bemerkte und zu Boden fiel. Die Kamera zeichnete auf, wie Karimi sich auf den Boden warf und versuchte, den Kugeln auszuweichen, doch der Mörder folgte ihm. Es wurden mehr als zehn Schüsse abgefeuert, von denen sieben das Opfer trafen.

Dem Rapper gelang es, über einige Stühle der Terrasse zu klettern, wohin ihm der Täter folgte. Als das Opfer in das Lokal lief, rannte der Angreifer weg und flüchtete. Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Polizei ihn dank der «Operation Käfig», die in der Stadt Marbella koordiniert wurde, um alle Fluchtwege zu blockieren, festnehmen konnte. Sie hatten sein Nummernschild.

Die Einheit zur Bekämpfung von Drogen und Organisierter Kriminalität (Udyco)-Costa del Sol hat die Ermittlungen übernommen, was eine klare Vorstellung davon vermittelt, was die Haupthypothese der Nationalpolizei ist. Schwedische Medien haben berichtet, dass der Rapper Verbindungen zu Gangs in Stockholm hatte, was die Ermittler zu bestätigen versuchen, um das Motiv für den Mord zu klären.