Der Ort, an dem die Schießerei stattfand. Josele
Schießerei am hellichten Tag

Mann auf der Terrasse einer Bar in Marbellas Stadtteil Puerto Banús erschossen

Die Nationalpolizei hat den mutmaßlichen Verursacher der Schüsse, die einen 25-jährigen Mann trafen, festgenommen

María José Díaz Alcalá

Marbella

Freitag, 3. Oktober 2025

Neue Schießerei in Marbella, in der Gegend von Puerto Banús. Laut den befragten Quellen soll eine Person das Feuer auf das Opfer, einen 25-jährigen Mann, eröffnet haben, der auf der Terrasse einer Bar in der Gegend telefonierte.

Die Schießerei ereignete sich gegen 13.34 Uhr, als beim Notruf 112 Andalusien mehrere Anrufe eingingen, in denen ein Mann gemeldet wurde, der in der Avenida José Banús angeschossen worden war.

Die Sicherheitskräfte und die medizinischen Dienste wurden zum Tatort gerufen und brachten das Opfer in ein Krankenhaus, doch konnten die Ärzte das Leben des jungen Mannes nicht mehr retten.

Offenbar war der Täter in einem Fahrzeug unterwegs und stieg, nachdem er sein Ziel beobachtet hatte, aus, überquerte die Straße und gab ein halbes Dutzend Schüsse ab.

Dank des raschen Eingreifens der Nationalpolizei konnte Puerto Banús abgeriegelt und der Täter festgenommen werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, um den Sachverhalt zu klären.

