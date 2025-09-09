Vermisster Dreijähriger aus Marbella: Polizei vermutet, dass die Mutter mit ihm nach Thailand geflohen ist

Irene Quirante Marbella Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Eine Reihe von Beiträgen der Mutter des dreijährigen Oliver, der in Marbella verschwunden ist, in den sozialen Medien hat zu dem Verdacht geführt, dass sie mit dem Kind nach Thailand geflohen sein könnte, wie die britische Presse berichtete. Obwohl untersucht wurde, ob die Mutter ihn nach Russland gebracht haben könnte, wo sie ursprünglich herkommt, hat die Frau, die eine Influencerin ist, einige Bilder auf ihre Konten hochgeladen, auf denen sie durch ein Luxus-Einkaufszentrum spaziert, das einem bekannten Einkaufszentrum in Bangkok sehr ähnlich ist, wie The Sun veröffentlicht hat.

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen (CNDES) gab Anfang August eine Meldung über das Verschwinden des Kindes heraus, obwohl der Vater nach Angaben der Polizei am 4. Juli zum letzten Mal von dem Kind gehört hatte. Nachdem er mehrere Wochen nichts von seinem Sohn gehört hatte und ihn nicht erreichen konnte, erstattete er am 7. August Anzeige bei der Polizei in Marbella.

Den Quellen zufolge war die Mutter diejenige, die das vorläufige Sorgerecht für das Kind hatte, obwohl es ihr verboten war, das spanische Staatsgebiet zu verlassen. Die Familie wohnte an der Costa del Sol, wo das Kind geboren wurde. Das Kind verschwand, als die Eltern nach ihrer Trennung in ein Gerichtsverfahren um das Sorgerecht für das Kind verwickelt waren.

Der britischstämmige Vater hat sogar eine Belohnung von 87.000 Pfund (100.000 Euro) ausgesetzt, um seinen Sohn zurückzubekommen, berichtete The Sun. Laut «The Sun» hat die Frau innerhalb einer Woche zwei Beiträge auf ihrem Instagram-Konto hochgeladen. Die Bilder scheinen im Iconsiam-Einkaufszentrum in Bangkok aufgenommen worden zu sein, da sowohl die auf den Bildern zu sehenden Gegenstände als auch der Stil der Bänke und Deckendekorationen übereinstimmen.