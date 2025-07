Vom Bootsflüchtling und Straßenverkäufer in Marbella zum international gefragten Model

María Albarral Marbella Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

«Nicht jeder, der auf einem Flüchtlingsboot ankommt, tut dies, um ein Verbrechen zu begehen. Wir kommen, um zu arbeiten und um eine bessere Welt zu suchen». Mit diesen Worten beschreibt der junge Senegalese Cheikh Kane seine Erfahrung und die vieler seiner Landsleute, die ihr Leben auf einem Boot riskieren, um Spanien zu erreichen. «Ich zahle in diesem Land die Versicherungsbeiträge und habe in diesem Jahr 3.200 Euro nach meiner Steuererklärung an den Fiskus abgeführt, erzählt er.

Der 26-jährige Afrikaner kam als illegaler Einwanderer nach Spanien. Er begann als Straßenverkäufer an der Promenade und wurde eines Tages von einem Fotografen entdeckt und für ein Fotoshooting gebucht. Seitdem ist er bereits das Bild internationaler Marken und lief auf wichtigen Laufstegen der Modebranche, in der er sich einen Namen gemacht hat. «Es war nicht einfach, aber ich bin glücklich über das, was ich erreicht habe und darüber, dass ich meiner Mutter und meinen 17 Geschwistern jeden Monat helfen kann», sagt er.

«Ich habe hart gearbeitet, um die 600 Euro für die Schiffspassage zu bezahlen, aber ich wollte mein Leben verbessern», erzählt Cheikh. Der junge Mann beschreibt die Fahrt mit dem Boot als «die härtesten, kältesten und schlimmsten Tage meines Lebens». Obwohl die Reise für fünf Tage geplant war, dauerte die Überfahrt aufgrund der schwierigen Seebedingungen zehn Tage. «Wir dachten, wir würden sterben. Wir waren mitten auf dem Ozean, hatten nichts zu essen und am Ende keine Hoffnung mehr, an Land zu kommen», sagt er.

«Als wir die Lichter von Teneriffa sahen, konnte es niemand glauben. Wir weinten, lachten. Es war, als ob alles mit der Hoffnung auf ein neues Leben ausgelöscht wurde», beschreibt Cheikh. Diese Euphorie verwandelte sich in tiefe Traurigkeit, denn nur eines der beiden Boote, die nach Spanien segelten, kam ohne Todesopfer an. «Ich war auf einem Boot mit 120 Passagieren. Hinter uns fuhr ein größeres mit 300, das in zwei Hälften zerbrach», erklärt der Afrikaner und denkt mit Wehmut an die Freunde, die er verloren hat. Nur acht Menschen haben überlebt.

Cheikh mit mit Kolleginnen in dem Bootsverleih, in dem er arbeitet. SUR

Nachdem er 15 Tage in Quarantäne verbracht hatte, weil es das Jahr 2021 war, und einige Zeit in einem Immigrantenzentrum für Minderjährige verbracht hatte, bis er sein Alter nachweisen konnte, machte sich Cheikh auf den Weg nach Marbella, wo er einen Bekannten aus dem Senegal hatte.

Der junge Mann zog in die Stadt an der Costa del Sol, wo er in einer Wohnung mit zehn anderen Personen lebte und begann, Handtaschen auf der Straße zu verkaufen. «Diese Phase war sehr hart, ich war ständig auf der Flucht vor der Polizei, verlor Waren und lebte in Angst», sagt Cheikh. «Mir war klar, dass ich etwas Besseres wollte und meine Papiere bekommen musste.»

Schließlich erhielt der Afrikaner einen legalen Vertrag und konnte seine Situation regeln. Heute arbeitet er für einen Jetski- und Bootsverleih und einen Nachtclub, nicht zu vergessen seine aufstrebende Karriere in der Modewelt, eine Branche, die er nie in Betracht gezogen hatte. «Eines Tages sah mich ein Fotograf an der Strandpromenade und fragte mich, ob ich ein Model sei. Ich sagte ihm, dass ich das nicht sei, aber er bat mich, ein paar Fotos zu machen. So fing alles an. Ein Glücksfall», erzählt er.

Von da an traten Agenturen und Marken an den jungen Mann heran, der bereits Werbekampagnen für Snipes, Adidas und Nike gemacht und an einer internationalen Modenschau für Cartier teilgenommen hat. Sein Bild hat sich in ganz Europa verbreitet und er hat es sogar auf das Cover der italienischen Vogue geschafft. «Ich weiß, dass meine Fotos unter anderem in Deutschland, Belgien und Frankreich zu sehen sind, aber ich war besonders aufgeregt, als ich sie im Einkaufszentrum La Cañada hier in Marbella sah. Ich dachte, wie stolz meine Mutter sein würde», meint er.