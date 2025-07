Weltweiter Wettbewerb des Lions Club auch an der Küste Auch in diesem Jahr wurden auf Initiative des deutschsprachigen Lions Club Marbella Friedensplakate an der Deutschen Schule Málaga ausgezeichnet

WOLFANG STEPHAN OJÉN. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Wenn 51 Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ausgezeichnet werden, muss etwas Außergewöhnliches geschehen sein: So jetzt an der Deutschen Schule Malaga: «Ich bin beeindruckt von der Kreativität», sagte Schulleiter Thorsten Nehls bei der Preisverleihung des weltweiten Plakat-Wettbewerbs 'Cartel de la Paz', mit dem der deutschsprachige Lions-Club Marbella einmal mehr die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen begeistern konnte. Wie schon in den Vorjahren hatte Kunstlehrerin Maria Lyssenko den weltweiten Wettbewerb der Lions in den Kunst-Unterricht integriert, die Kinder malten Friedensplakate, die in die Benotung einfließen. «Ihr seid Teil einer weltweiten Initiative, an der rund 600.000 Kinder aus 70 Ländern der Welt teilnehmen», berichtete Lions-Präsident Wolfgang Stephan. «Grenzenloser Frieden», heißt das Motto, mit dem die Kinder kreativ werden konnten. Schulleiter Nehls zeigte sich überrascht, dass neben den naheliegenden Motiven mit Waffen, Peace-Zeichen und Motiven der Kriege in der Ukraine und in Gaza auch der Frieden mit der Umwelt eine Rolle spielt. Ein Kind textete: «Frieden ist, wenn ich frei sein darf.»

Alle 51 Kinder bekamen eine Urkunde, ein Präsent aus der Lions-Spielekiste und viel Lob vom Wettbewerbs-Organisator Günther Kreis.