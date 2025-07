Würstchenkönig Manni Kratz stirbt im Alter von 71 Jahren in Marbella

DIETMAR FÖRSTER MARBELLA. Freitag, 11. April 2025 Compartir

Die Trauer und Bestürzung über den Tod von Manfred Kratz, der von 2002 bis 2014 ein Lokal mit deutschen Spezialitäten beim Einkaufszentrum La Cañada in Marbella betrieb, ist groß. Schon kurz nachdem die Nachricht die Runde machte, dass der sympathische Hesse am Dienstagmorgen tot in seinem Bett aufgefunden wurde, waren auf seiner Facbeook-Seite und auf anderen Kanälen in den sozialen Medien Beileidsbekundungen zu lesen. Trost spendeten die Autoren der Kommentare 'Manni' Kratz' Tochter Rebecca und ihrer Familie sowie Lebensgefährtin Dorothea, mit der der 71-jährige Unternehmer aus Rodgau, nochmal sein privates Glück gefunden hatte.

Der leidenschaftliche Wirt und frühere Diskothekenbesitzer, der kurz davor war, eine Autobiografie über sein wildes Leben zu schreiben, hatte in der Woche zuvor beim Sport einen Herzinfarkt erlitten, der im Krankenhaus behandelt wurde. Er zeigte sich optimistisch und war mit Freunden und Bekannten per WhatsApp in Kontakt. Umso größer ist die Fassungslosigkeit darüber, dass der Mann mit dem unverkennbar hessischen Dialekt nicht mehr lebt. Auch das Vox-TV-Format 'Goodbye Deutschland. Die Auswanderer' und der Sender RTL, bei denen 'Manni' Kratz, Tochter Rebecca, Enkeltochter Alaia und Schwiegersohn oft als Reality-Star zu sehen waren, verkündeten das unerwartete Ableben ihres Protagonisten.

Erst im vergangenen Jahr hatte Kratz, der im Frühjahr 1999 erstmals nach Marbella gekommen war, um dort Urlaub zu machen und wenige Tage später Eigentümer einer schicken Villa war, groß seinen runden 70. Geburtstag gefeiert und Kamerateams aus Deutschland an dem Ereignis teilhaben lassen.

Als Kratz vor einigen Jahren an der Goldenen Meile ein Gastro-Comeback mit Tochter Rebecca abbrach und den Ruhestand genoss, blieb er der Costa del Sol erhalten und mischte sich gerne unter die deutsche Community. Sein Humor und seine freundliche unvergleichliche Art werden viele, die ihn gekannt haben oder das Glück hatten, zu seinem engeren Kreis zu gehören, schmerzlich vermissen.