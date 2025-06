12-jähriger Junge in Swimmingpool in Mijas ertrunken

Juan Cano Mijas Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Ein 12-jähriger Junge ist am gestrigen Montag ein einem privaten Swimmingpool in der Urbanisation El Coto in Rincón de la Victoria ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr im Swimmingpool der Eltern eines Freundes des ertrunkenen Jungen. Dort hatte der Junge den gesamten Nachmittag verbracht. Aufgrund von Umständen, die noch untersucht werden, wurde der Teenager treibend im Pool gefunden. Er wurde von seiner eigenen Familie aus dem Wasser geboren, die sofort den Rettungsdienst 112 alarmierte. Dieser führte Wiederbelebungsmaßnahmen such, die jedoch keinen Erfolg zeigten.