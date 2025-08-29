Badeverbot am Strand von Fuengirola wieder aufgehoben

José Carlos García Fuengirola Freitag, 29. August 2025 Teilen

Am Strand beiderseits der Mündung des Flusses Fuengirola ist am gestrigen Donnerstag wieder die grüne Flagge gehisst worden, nachdem eine Panne in der Kläranlage von Cerro del Águila vergangenen Montag dazu geführt hatte, dass die Stadt ein vorübergehendes Badeverbot verhängt hatte. Es handelt sich um einen Bereich von 300 Metern beiderseits der Flussmündung des Río Fuengirola. Seit dem Ausfall des Pumpensystems der Kläranlage hatte das Rathaus die rote Flagge gehisst, die ein absolutes Badeverbot bedeutet.

Die Beschränkung wurde am Donnerstag aufgehoben, nachdem das für die Kläranlage zuständige Unternehmen Acosol nicht nur die Reparaturarbeiten an der Kläranlage Cerro del Águila abgeschlossen, sondern auch die notwendigen Arbeiten durchgeführt hatte, um sicherzustellen, dass das Wasser die erforderlichen Qualitätsbedingungen erfüllt. Einheimische und Touristen konnten im Bereich der Flussmündung den ganzen Tag über baden, morgens mit grüner Flagge und ab 15.30 Uhr mit gelber Flagge, wie an den übrigen Stränden der Stadt.

Acosol hat versichert, dass seine Techniker und Betreiber seit dem Auftreten der Störung «unermüdlich» daran gearbeitet hatten, «die schnellste und effizienteste Lösung zu bieten, was auch der Fall war». Das öffentliche Unternehmen hat sich erneut für die entstandenen «Unannehmlichkeiten» entschuldigt und seine «Koordination» mit der Stadtverwaltung hervorgehoben.