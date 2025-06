Projekt zum Bau von 142 Wohnungen neben der Pferderennbahn und dem neuen großen Park in Mijas schreitet voran

Lorena Cádiz Mijas Dienstag, 10. Juni 2025 | Actualizado 11:55h. Compartir

In der Nähe der Pferderennbahn von Mijas und nur 800 Meter vom neuen großen Park an der Costa del Sol entfernt, der sich jetzt in der letzten Phase vor seiner Eröffnung befindet, soll eine neue Wohnanlage entstehen.

Die 142 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen werden in einer Siedlung namens Balance Nova liegen, die von den Immobiliengruppen Insur und Inmoglaciar gebaut wird.

Das Projekt entspricht der Typologie anderer Häuser, die in diesem Gebiet gebaut wurden, immer unter der Marke «Balance», und wird in diesem Fall eine Investition von 43 Millionen Euro umfassen. Die Arbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen und etwa 430 Arbeitsplätze schaffen.

Obwohl die Arbeiten noch nicht begonnen haben, sind die Häuser bereits zum Verkauf angeboten worden und haben bereits in den ersten Tagen nach ihrer Markteinführung «ein großes öffentliches Interesse geweckt, mit einer hohen Nachfrage von internationalen Käufern».

Beide Unternehmen haben «ihr festes Bekenntnis zur Küste von Málaga und insbesondere zu Mijas» bekundet. Den Angaben zufolge «haben wir in etwas mehr als einem Jahr drei Projekte in diesem Gebiet gefördert: Savia, Balance und jetzt diese neue Anlage, Balance Nova, die unsere Position auf dem dynamischen Markt der Costa del Sol konsolidiert».

Die neue Siedlung wird über Gemeinschaftsbereiche wie einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio, einen Wellnessbereich, einen Social Club und einen Coworking Room verfügen. Die Bauträger sprechen auch von einer «hervorragenden Verkehrsanbindung», da sie «weniger als zehn Minuten von den Stränden und nur zwanzig Minuten vom Flughafen Malaga entfernt» liegt.

Für Insur ist die Costa del Sol mit diesem neuen Bauprojekt «ein strategischer Schlüsselstandort für die Konsolidierung und das Wachstum des Unternehmens. Für dieses Jahr sind insgesamt tausend Wohnungen im Osten Andalusiens geplant, von denen mehr als 900 an der Costa del Sol liegen werden».