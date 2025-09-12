Detektive überprüfen die Krankmeldungen der Stadtangestellen von Fuengirola

Die Stadtverwaltung von Fuengirola hat 2005 zum ersten Mal und 2020 zum letzten Mal Detektive eingestellt.

José Carlos García Fuengirola Freitag, 12. September 2025 Teilen

Der umstrittene Vertrag der Stadtverwaltung von Fuengirola über den Einsatz von Detektiven zur Überwachung krankgeschriebener städtischer Angestellter ist nun in Kraft getreten. Das Rathaus hat den Auftrag an die Firma Themis Investigaciones Privadas vergeben, die sich als einziges Unternehmen um den Auftrag beworben hat. Das Unternehmen mit Sitz in der Stadt Nigüelas (1.239 Einwohner) in Granada hat einen Preis von 15.609 Euro angeboten, was eine Senkung um mehr als 2.500 Euro gegenüber dem Angebotspreis (18.148,79 Euro) bedeutet.

Diese 15.609 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, kostet es die lokale Verwaltung von Fuengirola, um ein Dutzend Arbeitnehmer zu überwachen, die sich „in einer Situation vorübergehender Arbeitsunfähigkeit befinden oder ein Attest über eingeschränkte Arbeitsfähigkeit erhalten«, welche von der Personalabteilung ausgewählt werden.

Laut Vertrag muss Themis Investigaciones Privadas «Voruntersuchungen über die überwachte Person durchführen, die darin bestehen, die von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Daten zu bestätigen sowie das Vorhandensein anderer Adressen, Telefonnummern, Arbeitsorte und Vorfälle zu überprüfen, die auf offiziellen Websites oder in sozialen Netzwerken erscheinen und der Überwachung einen Mehrwert verleihen könnten». Diese Vorabanalyse muss in den Abschlussbericht aufgenommen werden, und das Unternehmen muss angeben, «in welchen Fällen sie positiv war» und «in welchen Fällen sie negativ war».

Volle Überwachung für drei Tage

Zu dieser vorläufigen Untersuchung kommt eine „vollständige« Überwachung hinzu, die mindestens drei Tage dauert, es sei denn, die Personalabteilung hält eine kürzere Dauer für ausreichend oder ist der Ansicht, dass diese nicht ausreicht, und beantragt eine längere Untersuchungsfrist.

Die Überwachung muss gemäß den Vertragsbedingungen «so konzipiert und ausgerichtet» sein, dass «ganz klar nachgewiesen» wird, dass der Arbeitnehmer seine übliche oder eine andere Arbeitstätigkeit ausübt, reine „Vermutungen ohne einen klaren und direkten Zusammenhang mit den zu beweisenden Tatsachen reichen niemals aus«. Und wenn „das Ziel darin besteht, Aktivitäten, Körperbewegungen oder andere Handlungen nachzuweisen, die mit der Situation, die zu einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geführt hat, unvereinbar sind«, ist das weitere Vorgehen «dasselbe».

Wie SUR bekannt gab, beauftragte die Stadtverwaltung von Fuengirola erstmals 2005 Detektive. Damals wiesen die Ermittler nach, dass ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung während seiner Krankschreibung anderen beruflichen Tätigkeiten nachging, woraufhin er seinen Arbeitsplatz verlor. Das letzte Mal, dass ein Auftrag dieser Art erteilt wurde, war im Jahr 2020. Nur dieses eine Mal im Jahr 2005 verlor ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung aufgrund der Arbeit der Detektive seinen Arbeitsplatz.