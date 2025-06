Doppelmord von Fuengirola: eine Episode im Bandenkrieg zweier Drogenclans

Juan Cano Fuengirola Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Das Todesurteil, das letzten Samstagabend in Fuengirola vollstreckt wurde, war schon lange vorher geschrieben worden. Ross Monaghan, einer der bei der Schießerei Getöteten, hatte sich an die Costa del Sol geflüchtet, nachdem er 2017 vor einem weiteren Attentat in Schottland geflohen war. Wie durch ein Wunder wurde sein Leben gerettet. Ein Killer mischte sich unter die übrigen Eltern und schob einen Kinderwagen vor die Tür der Schule, in der Ross gerade seine Tochter abgesetzt hatte, und schoss auf ihn. Die Kugel traf ihn lediglich in die Schulter.

Als Ross Monaghan am Samstag sah, wie sein Freund Eddie Lyons Jr. vor seinen Augen auf der Terrasse des Irish-Pubs Monaghan, das zufälligerweise den selben Namen trägt wie er, von einem vermummten Mann erschossen wurde, sprang er vom Tisch auf und rannte in das Innere des Lokals, um sich dort auf der Toilette zu verstecken. Er schaffte es nicht bis dorthin. Der Täter schoss ihn in der Mitte des Lokals nieder, während sich die in Panik geratenen Kellner hinter der Bar versteckten.

Über die Opfer wurde in der schottischen Presse ausführlich berichtet, in der die beiden Verstorbenen als Gangster beschrieben werden, die zu einem der britischen Clans gehören, die um die Kontrolle des Drogenhandels kämpfen. Die örtlichen Ermittler unter der Leitung der Spezialeinheit der Nationalpolizei für Gewaltverbrechen Udyco kannten die Verstorbenen sehr gut - sie hatten keine Schwierigkeiten, sie zu identifizieren, obwohl sie keine Papiere bei sich hatten - und wussten auch von dem früheren Mordversuch, vor dem Ross geflüchtet war.

Laut der schottischen Presse ereigneten sich die als Warnung gedachten Schüsse im Jahr 2027 in Glasgow vor der St. George's Primary School am Morgen des 16. Januar. Der Schütze trug eine dunkle Wollmütze und einen Schal um das Gesicht und schob einen vierrädrigen, zusammenklappbaren Kinderwagen vor sich her, um unter den anderen Eltern, die ihre Kinder in die Schule brachten, nicht aufzufallen. Als er sein Ziel erreichte, drückte er zweimal auf Ross ab, der eine kugelsichere Weste trug. Nur eines der Projektile traf ihn jedoch in die Schulter.

Drei Tage später wurde das Opfer, von dem die Polizei bereits wusste, das er zu einer Drogenbande namens Lyons gehörte, auf dem Flughafen von Glasgow gesehen, wo er einen Flug nach Malaga nehmen wollte. Doch seine Vergangenheit verfolgte ihn weiter. Ross Monaghan war des Mordes an Kevin «Gerbil» Carroll angeklagt, einem Mitglied des rivalisierenden Daniels-Clans, mit dem die Lyons seit Jahrzehnten im Krieg liegen. Carrol wurde 2012 auf einem Supermarktparkplatz im Glasgower Vorort Robroyston mit 13 Schüssen niedergestreckt. Sein Verbrechen blieb unbestraft.

Der andere am Samstag in Fuengirola Getötete, Eddie Lyons Jr., war nur wenige Tage vor dem Mord an Carroll, ebenfalls Opfer einer Schießerei geworden, bei der er verletzt wurde, so die BBC, die berichtet, dass der Doppelmord in Fuengirola im Zusammenhang mit einer Serie von Überfällen, Schießereien und Brandanschlägen in Glasgow und Edinburgh stehe, bei denen seit März mehr als 30 Personen festgenommen wurden. Die Behörden befürchten, dass es zu weiteren Moden in Spanien kommen kann und dass sich die Spirale der Gewalt, in die diese Clans geraten sind, fortsetzen wird.