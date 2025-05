Große Jubiläumsgala zum 40-jährigen Bestehen der Ausländerabteilung des Rathauses von Mijas

Dana Nowak Mijas Mittwoch, 28. Mai 2025 | Actualizado 16:14h. Compartir

Stolz auf den zurückgelegten Weg und mit dem gleichen Enthusiasmus seit dem ersten Tag ihres Bestehens feierte die Ausländerabteilung von Mijas am 27. Mai im Bürgermesteramt von La Cala de Mijas ihr 40-jähriges Bestehen mit einer festlichen Gala. Zu diesem Anlass luden die Mitarbeiterinnen des Residentenbüros Katja Thirion und Laura Córdoba die Bürgermeisterin von Mijas, Ana Mata, den Stadtrat Mario Bravo (PP) und die ehemalige Gründerin der Abteilung, Ana Skou ein, sowie Vertreter der Guardia Civil, der örtlichen und nationalen Polizei, der lokalen und nationalen Presse und verschiedener Clubs und Vereine, mit denen die Behörde eng zusammenarbeitet, als auch acht Konsule des Konsularkorps in Málaga mit dabei waren. Den Mitarbeitern und Unterstützern wurden an diesem Abend für ihre langjährige Mitarbeit Auszeichnungen verliehen, von denen auch Sur Deutsche Ausgabe eine Auszeichnung erhielt. Einen unterhaltsamen Abschluss der Jubiläumsfeier bildete der Auftritt der Tanzschulen Azabache und Manuela Veronese.

Das Residentenbüro in Mijas wurde 1985 gegründet und war die erste Einrichtung seiner Art in ganz Spanien und trotz vieler Veränderungen hat es immer noch Vorbildcharakter für andere Gemeinden. Das Ziel dieser Einrichtung ist es, Neuankömmlinge zu beraten, ihre Integration zu erleichtern und bereits Ansässige zu unterstützen.

„Bereits in den 1960er Jahren stellte die Gemeinde einen stetigen Zuzug von Ausländern fest. Daraufhin wurde beschlossen, ein spezielles Büro zur Betreuung dieser Zielgruppe einzurichten, zunächst als kombinierte Anlaufstelle für Touristen und ausländische Einwohner«, erzählt Katja Thirion.

V.l.n.r.: Bürgermeisterin Ana Mata, Laura Delgado von Mijas Comunicación, Rachel Hayes (Chefredakteurin Sur in English), Uwe Schelle (Chefredakteur Sur deutsche Ausgabe). SUR Stadtrat Mario Bravo bei seiner Ansprache. SUR Die Gründerin der Ausländerabteilung Ana Skou. SUR

Die Gemeinde Mijas zählt heute rund 93.000 registrierte Einwohner, von denen fast 40 Prozent Ausländer sind, die aus insgesamt 125 verschiedenen Nationen stammen. Die größte Gruppe bilden dabei britische, skandinavische und deutsche Staatsbürger.

Diese Abteilung hat im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte Pionierarbeit geleistet und sich als Maßstab für die Betreuung internationaler Einwohner an der Costa del Sol etabliert. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete sie 28.230 Beratungen. Das Angebot wird von der ausländischen Bevölkerung sehr geschätzt, da es kostenlos, vertraulich und uneigennützig ist. „Die Vielzahl an Anfragen zeigt, wie wichtig ein effizientes System für die Erledigung von Formalitäten und die Bereitstellung relevanter Informationen ist«, so der Stadtrat Mario Bravo.

Die Ausländerbehörde versteht sich als Bindeglied zwischen der ausländischen Bevölkerung und den städtischen Diensten sowie anderen öffentlichen Institutionen. Es bietet regelmäßig aktualisierte Informationsblätter in englischer und deutscher Sprache an.

„Das Besondere an Mijas ist die Vielfalt der hier lebenden Nationalitäten, die hier friedlich zusammenleben. Ein Vorbild für den Frieden der ganzen Welt«, so die abschließenden Worte von Katja Thirion im Rahmen der Feierlichkeiten.

Die Abteilung befindet sich in der Tenencia de Alcaldía de La Cala und ist von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die beiden Mitarbeiterinnen sprechen Spanisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

Kontakt: E-Mail: frd@mijas.es und per Telefon: 952 58 90 10. Infos: www.mijas.es.