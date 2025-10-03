Juwelier verfolgt bewaffneten Räuber in Fuengirola und führt die Polizei dazu, ihn zu verhaften

Irene Quirante Fuengirola Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Die Polizei hat eine Person festgenommen, die ein Juweliergeschäft in Fuengirola mit vorgehaltener Waffe überfallen hat. Wie SUR bestätigen konnte, steckte der Angreifer die Waffe sogar in den Bauch des Geschäftsinhabers, um ihn zur Herausgabe mehrerer hochwertiger Uhren zu zwingen.

Trotz der angespannten Situation, die er gerade erlebt hatte, beschloss der Besitzer des Lokals, ihm auf seinem Motorrad zu folgen, als er den Täter weglaufen sah. Er nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei über den Vorfall und die Richtung, in die der Verdächtige lief.

Mehrere Patrouillen der National- und Ortspolizei schlossen sich sofort der Verfolgung an, wobei sie sich auf die Angaben des Opfers stützten, das angab, dass es sich um einen schwarzen Mann handelte und auch die Kleidung beschrieb, die er trug.

Nach einigen Minuten fingen die Polizisten eine Person ab, auf die die Beschreibung passte, und fanden sie im Besitz der gestohlenen Uhren. Außerdem stellten sie fest, dass gegen den Mann, einen französischen Staatsangehörigen, ein Haftbefehl in seinem Land vorlag.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft in der Paseo Jesús Santos Rein. Der Dieb betrat das Geschäft und begann mit Hilfe eines Google-Übersetzers ein Gespräch auf Französisch mit dem Opfer, das ihn nach einigen Uhren fragte.

Alles schien normal zu sein, bis der Räuber eine Schusswaffe aus einer Tasche holte, die den Angaben zufolge nicht echt war. Dann drückte er die Waffe dem Juwelier an den Bauch und zwang ihn zur Herausgabe mehrerer Luxusuhren, mit denen er flüchtete.

Die schnelle Reaktion des Opfers und die Mobilisierung der Polizei waren der Schlüssel dazu, dass der Verdächtige nach wenigen Minuten in der Nähe des Feriageländes gefunden wurde.

Offenbar hatte der Verdächtige wenige Minuten vor dem Überfall auf das Juweliergeschäft auch versucht, sich Zugang zu einem anderen Juweliergeschäft zu verschaffen, das sich in geringer Entfernung befand. Der Besitzer des Geschäfts wurde jedoch misstrauisch und beschloss, die Tür nicht zu öffnen.