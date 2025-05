Las Lagunas de Mijas feiert 40-jähriges Bestehen der Wallfahrt zu Ehren seines Schutzpatrons

Die Romería feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Tony Bryant Mijas Freitag, 23. Mai 2025

Mijas bereitet sich auf die jährliche Wallfahrt zu Ehren der Virgen de la Paz, der Schutzpatronin von Las Lagunas, vor, die am Sonntag, den 25. Mai stattfindet. Die vom Ressort für Feste des Rathauses von Mijas und der Bruderschaft Jesús Vivo organisierte Veranstaltung, die bereits zum 40. Mal stattfindet, beginnt um 10.30 Uhr mit einer Messe in der Iglesia de San Manuel de Las Lagunas. Im Anschluss daran findet eine Prozession mit traditionell geschmückten Wagen und Pilgern statt, die das Bildnis der Jungfrau durch die Straßen der Gemeinde bis zum Parque Esparragal begleiten, wo ein Nachmittag mit Feierlichkeiten stattfindet. Dazu gehört eine kostenlose Paella, die von den Vereinen von Mijas zubereitet wird, sowie Live-Musik und Tanz und der traditionelle Wettbewerb um den am besten geschmückten Wagen.

Das Rathaus hat einen kostenlosen Shuttlebus organisiert, der von mittags bis 20 Uhr im Halbstundentakt zwischen dem Messegelände Las Lagunas und dem Parque El Esparragal verkehrt.

Der Wallfahrt geht am Samstag (19 Uhr) die traditionelle Blumenspende an die Virgen de la Paz in der Kirche San Manuel voraus.