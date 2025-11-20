Nachbildung von Kolumbus´ Schiff Nao Santa María legt zum ersten Mal in Fuengirola an

SUR Fuengirola Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Eine Nachbidlung des Schiffs Nao Santa María, das Christoph Kolumbus bei seiner ersten Amerikareise im Jahr 1492 benutzt hat, wird nächste Woche Fuengirola besuchen und im Hafen anlegen. Sie können an Bord gehen und die Geschichte entdecken, die sich auf den verschiedenen Decks verbirgt. Nur vom 25. November bis 8. Dezember von 10 bis 18:30 Uhr.

Die Nao Santa María läuft zum ersten Mal Fuengirola an, und dies ist auch einer der ersten spanischen Häfen nach ihrer Europatournee, auf der sie Städte in Frankreich, England, Deutschland und Holland besuchte.

Angesichts des zu erwartenden großen Zuspruchs empfehlen wir Ihnen, Ihre Eintrittskarten im Voraus zu kaufen, um Warteschlangen zu vermeiden!

-Verkaufsstellen: auf dem Schiff oder auf der Website: tickets.naosantamaria.org