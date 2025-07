Mijas will britische Golftouristen anlocken

José Carlos García Mijas Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

In der Gewissheit des enormen Potenzials, das der britische Tourismusmarkt trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union weiterhin aufweist, arbeitet die Stadtverwaltung von Mijas hierzulande weiter daran, die Positionierung der Stadt zu verbessern. In dieser Strategie ist das Golfsegment von besonderer Bedeutung, und das Rathaus möchte Mijas als Referenzziel auf strategischen internationalen Märkten wie dem britischen konsolidieren.

Dies war das Ziel des internationalen Road Trips der Costa del Sol nach Großbritannien, der kürzlich in Städten wie Liverpool und London stattfand und der den Stadtrat für Tourismus, Francisco Jerez, nach Großbritannien führte. Er vereinigte Vertreter von Reisebüros, spezialisierte Reiseveranstalter und britischen Golfmedien. Einige dieser Veranstalter zeigten Interesse daran, Mijas in ihre Kataloge und Kampagnen aufzunehmen, und das Rathaus hat spezifische Inhalte und Materialien entwickelt, die auf dieses Publikum zugeschnitten sind.

Nach der Reise hat die Tourismusabteilung an der Entwicklung von maßgeschneiderten Angeboten gearbeitet, die sich an Agenturen richten, die auf Golfpakete spezialisiert sind und das Angebot an erstklassigen Golfplätzen mit hochwertigen Unterkünften und ergänzenden Erfahrungen in der Gemeinde kombinieren. Gleichzeitig hat diese Abteilung der Stadtverwaltung von Mijas Materialien entwickelt, die auf die Vorlieben des britischen Marktes zugeschnitten sind, mit dem Ziel, das Image von Mijas als einzigartiges Reiseziel an der Costa del Sol zu stärken.

Ein Reiseziel mit eigener Identität

Das Rathaus hat begonnen, zukünftige gemeinsame Kampagnen mit den Betreibern zu planen, die während der Handelsmission im Vereinigten Königreich kontaktiert wurden, was die Sichtbarkeit der Gemeinde in den von britischen Reisenden am meisten genutzten Vertriebskanälen stärken wird. «Eines der Hauptziele war es, Mijas nicht nur als Teil der Costa del Golf zu positionieren, sondern auch als Reiseziel mit eigener Identität, das Qualität, Klima, Gastronomie und erstklassige Golfplätze vereint», so der Stadtrat.

Das Rathaus betont, dass der britische Markt weiterhin ein «enormes Potenzial» aufweist, vor allem in der Zwischen- und Nebensaison, was ihn zu einem «wichtigen Verbündeten» macht, um bei der Desaisonalisierung des Tourismus voranzukommen. «Unser nächster Schritt wird darin bestehen, die digitale Präsenz von Mijas in den von diesen Reisenden am meisten genutzten Portalen zu verstärken und noch vor Jahresende spezifische Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Reiseveranstaltern zu schließen», so Jerez.

Mit dieser mittel- und langfristigen Strategie unterstreicht das Rathaus von Mijas «sein Engagement für ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Tourismusmodell, das in der Lage ist, über die Sommermonate hinaus einen Mehrwert für die Gemeinde zu schaffen». Nach Angaben der Stadtverwaltung führt der externe Impuls zu einer Werbestrategie, die sich nicht auf spezifische Aktionen beschränkt, sondern «einen globalen, kohärenten und nachhaltigen Ansatz» umfasst.