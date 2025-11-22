Streit über Fahrpreis in Fuengirola: Taxifahrer schleift am Türgriff hängenden Kunden mehrere Hundert Meter mit

María José Díaz Alcalá Fuengirola Samstag, 22. November 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat einen Taxifahrer in Fuengirola verhaftet, weil er für eine Körperverletzung an einem Kunden verantwortlich ist. Der Fahrer hatte einen Fahrgast mehrere Hundert Meter mitgeschleift, der sich von außen am Türgriff des Fahrzeugs festhielt, damit das Auto nicht mit seinem Koffer davonfuhr.

Die Ereignisse ereigneten sich vor wenigen Tagen, als die Polizei in die Nähe eines Hotels Fuengirila gerufen wurden, weil es angeblich zu einer Schlägerei zwischen einem Taxifahrer und einem Touristen wegen des Fahrpreises gekommen war und letzterer eine blutende Kopfwunde hatte.

Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort und versorgte das Opfer und brachte es in das Krankenhaus der Costa del Sol, wo es aufgrund der großen Wunde genäht werden musste.

Den Ermittlungen zufolge versuchte der Taxifahrer, als der Kunde seinen Koffer aus dem Kofferraum holen wollte, das Taxi neu zu starten.

Die Diskrepanzen zwischen den beiden entstanden offenbar, als der Tourist an seinem Zielort ankam und der Preis für die Fahrt doppelt so hoch war, wie der Fahrer ursprünglich geschätzt hatte. Nach den Ermittlungen der Nationalpolizei machte der Taxifahrer ein Manöver, um die Fahrt fortzusetzen, als der Kunde aus dem Auto ausstieg und seinen Koffer aus dem Kofferraum holen wollte.

In diesem Moment trat der Fahrgast vor das Fahrzeug, um seinen Koffer zu holen, während der Taxifahrer versuchte, ihm auszuweichen, um die Fahrt fortzusetzen. Schließlich griff der Kunde nach einem Türgriff, um den Taxifahrer daran zu hindern, mit seinem Koffer weiterzufahren, woraufhin dieser beschleunigte, ihn mitschleifte und seine Verletzungen verursachte.

Das Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, ohne das Bewusstsein zu verlieren, teilte die Polizeistation der Provinz Málaga dieser Zeitung mit. Der 60-jährige Taxifahrer wurde von den Beamten verhaftet.