Zwei Tote bei Schießerei in einer Kneipe in Fuengirola

Juan Cano Fuengirola Sonntag, 1. Juni 2025

Zwei Menschen sind am gestrigen Samstagabend bei einer Schießerei in einem Irish-Pub an der Strandpromenade von Fuengirola ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich kurz nach elf Uhr nachts. Ersten Berichten zufolge stiegen einige vermummte Männer aus einem Auto und schossen auf eine oder mehrere Personen, die sich außerhalb des Lokals aufhielten.

Eines der Opfer wurde in die Brust geschossen und starb fast sofort, während das zweite Opfer zunächst als schwer verletzt galt, aber noch am Tatort starb, ohne in ein Krankenhaus gebracht zu werden.

Zunächst wurden Angehörige der National- und der Ortspolizei an den Tatort gerufen, ebenso wie das medizinische Team des Rettungsdienstes 061, das erfolglos versuchte, die Opfer wiederzubeleben. Nach der Bestätigung der Todesfälle wurde die Gerichtskommission eingeschaltet. Für die Ermittlungen wurden Spezialisten der Einheit für Spezial- und Gewaltkriminalität (UDEV) und der wissenschaftlichen Polizei hinzugezogen.