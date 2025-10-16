Tropisches Málaga: Regenschirme und kurze Ärmel mitten im Oktober

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Ärmel und kurze Hosen, Hitze, sporadische Regenschauer, höchste relative Luftfeuchtigkeit und das mitten im Oktober... Man könnte meinen, dass Málaga sich in einem karibischen oder mittelamerikanischen Pazifikland wie Costa Rica befindet.

Der heutige Regen ist ein häufiges Phänomen in diesen Breitengraden, wenn auch eher typisch für den Spätsommer. Er ist, wie der Meteorologe José Luis Escudero, Leiter des Blogs SUR.es Tormentas y Rayos , erklärt, auf die Kombination aus dem Ostwind, der hohen Luftfeuchtigkeit und der kalten Luft in der Höhe zurückzuführen.

Aber es handelt sich nur um kurze, verstreute, schwache Schauer, die heute nicht lange angehalten haben. «Außerdem hat es nicht in allen gegenden geregnet, sondern nur in einigen Gebieten», sagt er.

Heißes Wetter und «sommerliche» Schauer überraschen mitten im Herbst und durchbrechen die saisonalen Muster

Es ist eine typische Situation für die Schauer, die manchmal im Sommer auftreten, und in der Vergangenheit waren sie für mindestens einen Tag während des Monats August üblich. Nicht so normal ist es, wenn diese Mischung aus Hitze, Feuchtigkeit und Schauern mitten im Herbst auftritt, wie es heute der Fall war.

Neues Klimamodell

Für Enrique Salvo, Leiter des Lehrstuhls für Klimawandel an der Universität von Málaga (UMA), ist dies ein weiteres Zeichen für die zunehmende Tropisierung des Klimas, die die Costa del Sol Jahr für Jahr erlebt. «In der Tat ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns in einem neuen Klimamodell befinden.

«Die Frage ist, dass wir noch nicht wissen, wie lange es dauern wird, aber klar ist, dass die Jahreszeiten verschwimmen und wir immer noch sommerliche Temperaturen haben, selbst in den tropischen Nächten, in denen wir nicht unter 20 Grad fallen. Gleichzeitig ziehen Stürme auf, was typisch für diese Jahreszeit ist, da die Kälte aufgrund der kürzeren Tage von Norden her eindringt».

Wir kommen also in eine Situation, die überhaupt nicht normal ist: Früher regnete es im Oktober, aber wir trugen keine kurzen Ärmel«, schließt Salvo. In der Tat ist es so, als ob der September um einen Monat nach hinten verschoben worden wäre. »Wir sehen, dass sich das Wetter manchmal ändert«, warnt er.

Für den morgigen Freitag rechnet Aemet weiterhin mit bewölktem oder stark bewölktem Himmel, wobei gelegentliche Schauer in der Osthälfte und an der Mittelmeerküste nicht auszuschließen sind, die jedoch in den östlichen Gebirgszügen am Nachmittag wahrscheinlicher und intensiver sind und von Gewittern begleitet werden können. In der Stadt Málaga werden keine Niederschläge erwartet, und die Temperaturen werden wieder frühlingshafte Werte erreichen, mit Höchstwerten von 25 Grad Celsius und Tiefstwerten von 20 Grad Celsius.

Am Wochenende bleibt das Thermometer fast unverändert, obwohl der Himmel eher aufklart und an der Küste leicht bewölkt sein wird. Am auffälligsten wird es jedoch zwischen Montag und Mittwoch, wenn ein erneuter Anstieg des Quecksilbers erwartet wird, das auf 30 Grad und sogar darüber zurückkehren wird...