Wetterumschwung: bis zu zehn Grad minus und möglicher Regen in Málaga

Bis zu zehn Grad weniger. So wird das Wetter an diesem Freitag in Málaga aussehen. Nach der großen Hitze der letzten Tage wird die Ankunft eines Tiefdruckgebiets dazu führen, dass die Thermometer deutlich sinken, und es steht nicht einmal außer Frage, dass Regenschirme notwendig sein werden. Laut Jesús Riesco, dem Leiter des Meteorologischen Zentrums des spanischen Wetteramts Aemet in Málaga, handelt es sich bei dem Tiefdruckgebiet um ein Anhängsel eines Sturmtiefs, das sich über Skandinavien befindet und weit in den Süden reicht. «Dieses Tiefdruckgebiet wird sich auf die Mittelmeerküste auswirken, und da er östliche Winde mit sich bringt, wird es Niederschläge geben», allerdings hauptsächlich in der Region Valencia, Murcia, Albacete, Jaén, Granada und Almería.

Das Tiefdruckgebiet könnte in den Gebirgsregionen einige Hagelschauer bringen, aber es scheint unwahrscheinlich, dass diese die Küste von Málaga erreichen. Die Situation wird bis Samstag andauern, wenn sich das Quecksilber leicht zu erholen beginnt (die Höchsttemperaturen in Málaga werden mit 24 Grad Celsius vorhergesagt) und am Sonntag zu den vorherigen Werten dieser Woche zurückkehren wird, etwa 27 Grad Celsius. Am Montag wird es wieder auf 29 Grad ansteigen, wobei Riesco betont, dass dies «ein einmaliger Tag» sein wird.

José Luis Escudero, Experte für Meteorologie in Málaga und Leiter des Blogs Tormentas y Rayos von SUR.es, weist darauf hin, dass Terral-Wind in Teilen des Guadalhorce-Tals auftreten kann und dass es sogar hohe Temperaturen in der Serranía de Ronda geben wird, wo sie ebenfalls 30 Grad Celsius erreichen können. Er stimmt auch zu, dass der thermische Kontrast stark sein wird, mit bis zu 10 Grad weniger, obwohl die gute Nachricht ist, dass es ein «sehr pünktlicher» Rückgang sein wird. Er sieht auch keine großen Chancen für Niederschläge in Málaga, obwohl sie in anderen Teilen Andalusiens wie Granada, Almeria und Jaen auftreten werden. In diesen Provinzen «könnte es sogar schwer sein und von Hagel begleitet werden», weshalb vor Regen und Gewitter gewarnt wird.

Bei diesen Aussichten wird der Sonntag mit klarem Himmel und Höchstwerten von 27 Grad Celsius der beste Strandtag des Wochenendes sein, während der Samstag kühl sein wird.