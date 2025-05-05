Teilen

Vor zehn Tagen haben wir die Auferstehung gefeiert, und kaum acht Stunden später, kurz nach Beginn des Osterfestes, haben wir den Tod des Papstes erlebt. Seither versuchen viele, sich seiner Figur zu bemächtigen, als wäre der Kirchenvater ein erfolgreicher Schauspieler, den man gut in den eigenen Reihen haben kann. Oder der Anführer einer linken Gruppierung. Der Papst der Armen. Der Fortschrittliche. Der Demütige, der die Kirche verändert hat.

Es spielt keine Rolle, dass die Politiker und Bürger, die sich auf ihn beriefen, keine Kirchgänger sind und seit Jahrzehnten keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt haben. Sogar die Insassen eines Gefängnisses, das der Papst besucht hat, haben erklärt, dass «er einer von uns war». Viele Worte und viele Gesten. Aber die Realität ist weit weniger formbar. Und im Falle der Kirche hat diese Realität eine Festigkeit von zwei Jahrtausenden. Franziskus hat auf dieser Realität gesurft. Er ist nicht über das Wasser gelaufen. Vielmehr hat er, abgesehen von Gesten und Worten, das Gewicht der Schwerkraft gespürt. Das Gewicht des Dogmas, das das Wesen der Kirche ausmacht.

Bei seiner Beerdigung wurde die Macht der Tradition deutlich. Eine einfache Beerdigung. Das war es, was er sich gewünscht hatte. Die Bilder auf dem Petersplatz, im Inneren der Basilika zeigten das nicht. Die unvermeidliche und strenge Feierlichkeit. Die Essenz dessen, was der Papst ist und repräsentiert. Die Parade der Kurie vor den Augen der Weltelite. Ja, ein Sarg ohne silberne und goldene Verzierungen, ein mittelgroßer Katafalk. Um in Santa Maria Maggiore in aller Bescheidenheit beigesetzt zu werden. Das ist das Minimum an Gesten, das der Anlass und die Strenge des Papsttums erlauben. Worte, die eine aktive Rolle der Frauen in der Kirche rechtfertigen. Ermutigung zur Entkriminalisierung der Homosexualität. Aber das Dogma bleibt unbeweglich. Frauen haben immer noch einen untergeordneten Platz in der Kirche. Dennoch sind die Worte und Gesten zu begrüßen und haben die Bedeutung von ein paar Wassertropfen in der Wüste. Jene Wassertropfen, die so viele dazu gebracht haben, Franziskus als einen der ihren zu bezeichnen.