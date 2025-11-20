Dein Konsulat

Teilen

Vielen von uns ist wohl die Wichtigkeit eines Konsulats für die Wahrnehmung von staatsbürgerlichen Interessen durch eine kompetente Vertretung wenig bewusst. Das ändert sich für den einzelnen gewöhnlich schnell, wenn er selber im Ausland den Verlust seiner Dokumente und, noch schlimmer, seiner Kreditkarten zu beklagen hat oder mit einem Vorwurf der Gesetzesübertretung konfrontiert wird. Da steigt dann schnell ein panisches Gefühl gepaart mit dem der absoluten Hilflosigkeit in einem hoch.

Als Retter in dieser Not steht in solchen und in anderen Fällen der Berufs-oder auch Honorarkonsul und seine Mitarbeiter an der Seite des Betroffenen. Die Ausstellung neuer Personaldokumente ist dabei eine Routinetätigkeit. Hier in Málaga nimmt diese Aufgabe unser Konsul Franko Stritt Grohe seit dem August 2023 wahr. Die Aufgaben eines Konsulats sind vielfältig und erfordern ein hohes Maß an Qualifikation.

Es gibt zwar keinen Ausbildungsberuf des Konsuls, aber er erfordert eine gewisse Vorbereitung und oft auch ein Studium. Die eigentliche Vorbereitung erfolgt in den verschiedenen Ländern etwas unterschiedlich, aber mit demselben Charakter über die Dauer von zwei bis drei Jahren mit anschließenden Praktika in einem der deutschen Konsulate.

Neben der Selbstverständlichkeit von Sprachkenntnissen sind natürlich auch eine Persönlichkeit mit rhetorischen Fähigkeiten und Belastbarkeit vorausgesetzt.

Weitere Aufgaben des Konsuls sind vor allem in der Pflege unseres deutschen Images, bestehender Wirtschaftsbeziehungen und im Kulturaustausch zu sehen, wozu zum Beispiel die Unterstützung der von der SUR deutsche Ausgabe organisierten Deutschen Filmwoche in Mâlaga, deren Vorbereitung für dieses Jahr in den letzten Zügen liegt, gehört und zu der Sie, liebe Leser, in dieser und der nächste Ausgabe noch ausführlich informiert und herzlich eingeladen werden.